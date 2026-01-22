Enrique Vargas Lleras, reelegido como presidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá

El abogado Enrique Vargas Lleras fue reelegido este 22 de enero como presidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá. Igualmente, se ratificó a Pablo Fajardo Rodríguez como vicepresidente.

Se informó que Vargas Lleras es profesional de la Universidad del Rosario con diplomado en derecho internacional humanitario y experto en contratación pública. Mientras que Fajardo Rodríguez es administrador de empresas del CESA.

“Los dos miembros de junta son representantes de los empresarios”, se lee en un boletín de prensa emitido este jueves por la Cámara de Comercio de Bogotá.

Frente a esta decisión, Vargas Lleras manifestó en sus redes sociales: “Recibo con gratitud la reelección como presidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá. Continuaré aportando mi experiencia y compromiso para fortalecer la institucionalidad y promover el desarrollo empresarial”.