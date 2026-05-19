La Universidad Nacional abre sus laboratorios para impulsar innovación y tecnología en Bogotá

La Universidad Nacional de Colombia (Unal) abrió las puertas de más de 100 laboratorios y espacios tecnológicos como parte de su estrategia Campus 2600, una iniciativa con la que busca fortalecer en Bogotá un ecosistema de innovación articulado con empresas, industrias e instituciones públicas.

Universidad Cooperativa de Colombia construye nueva sede de $111.000 millones

La apuesta quedó evidenciada durante el Tour de Innovación PGI 24, jornada organizada junto con la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) para acercar las capacidades científicas y tecnológicas de la universidad al sector productivo.

Actualmente, la Unal Sede Bogotá cuenta con más de 100 laboratorios activos y un portafolio cercano a 2.700 ensayos, asesorías y servicios especializados, orientados a procesos de investigación, desarrollo tecnológico y transferencia de conocimiento para empresas y organizaciones.

Durante el recorrido, empresarios e investigadores visitaron espacios como los laboratorios de simulación de enfermería, micobacterias y prototipado de sistemas mecatrónicos, además del Datalab, una unidad enfocada en análisis de datos e inteligencia artificial aplicada a problemáticas urbanas y empresariales.

Uno de los enfoques más relevantes del proyecto está relacionado con la aplicación de tecnología y ciencia a necesidades concretas de Bogotá en áreas como salud, transición energética, automatización industrial, manufactura, biociencias y tecnologías de la información.

Dentro de esa estrategia, el Datalab desarrolla modelos basados en inteligencia artificial capaces de identificar patrones y zonas con mayor probabilidad de registrar hechos de inseguridad, utilizando procesamiento masivo de datos para fortalecer análisis y toma de decisiones.

La iniciativa también busca impulsar alianzas entre academia y empresas para desarrollar proyectos conjuntos de innovación, transferencia tecnológica y soluciones aplicadas a escenarios reales de la ciudad y la industria.

Universidad de Antioquia fabrica el primer lote público de medicamento contra la malaria y avanza en tratamiento para el VIH

Según la Unal y la Cámara de Comercio de Bogotá, el objetivo es fortalecer un ecosistema que permita convertir capacidades científicas y de investigación en herramientas concretas para sectores estratégicos de la capital.

El proyecto Campus 2600 aparece además en un contexto donde Bogotá continúa aumentando la demanda de servicios tecnológicos, automatización, análisis de datos y desarrollo de soluciones innovadoras para sectores productivos y urbanos.