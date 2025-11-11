Método desarrollado por colombiano mejora la precisión de diagnósticos clínicos; ¿de qué trata?

En una industria donde la precisión define la vida útil de un diagnóstico médico, el colombiano Juan Fernando Bermúdez se ha consolidado como un referente en innovación aplicada al diagnóstico in-vitro.

Desde su rol como director de estrategia y calidad en una firma estadounidense proveedora de materiales biológicos para laboratorios y fabricantes de dispositivos médicos, Bermúdez ha liderado proyectos que mejoran la eficiencia, trazabilidad y exactitud en áreas críticas como coagulación, tipificación sanguínea y desarrollo de reactivos de referencia.

Gracias a una estrategia que combina ciencia, gestión organizacional y cultura de calidad, el experto logró reducir en 57 % las observaciones sobre parámetros de cumplimiento exigidos por farmacéuticas globales. Este avance ha fortalecido la precisión de millones de pruebas diagnósticas utilizadas en hospitales, centros de investigación y laboratorios alrededor del mundo.

De acuerdo con Grand View Research, el mercado global del diagnóstico in vitro proyecta un crecimiento anual de entre 5,6 % y 7,4 %, con un valor estimado de 150.000 millones de dólares hacia 2030, liderado por Estados Unidos. Sin embargo, Bermúdez subraya que “Colombia también tiene el talento y el potencial para integrarse a la industria diagnóstica global, pero aún enfrenta retos logísticos, regulatorios y culturales en torno a la donación de sangre y el desarrollo de biotecnología aplicada”.

El experto ha desarrollado un sistema de diagnóstico que identifica fallas estructurales en la cadena de suministro y permite aplicar correcciones antes de que afecten la estabilidad de las muestras.