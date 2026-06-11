La disciplina del ejercicio es la misma del trabajo

Según un análisis de Mordor Intelligence publicado en 2025, el segmento de menores de 25 años es el de mayor crecimiento en la industria fitness de América del Sur, con una tasa anual compuesta del 11 por ciento hasta 2030, impulsado por la demanda de bienestar integral por encima del enfoque meramente estético.

Para Kathy Estrada, quien no habla del fitness como si fuera un tema de trabajo, sino como algo que construyó antes de que se lo pidieran, el fitness empezó como una búsqueda personal, o sea, sin estrategia, sin audiencia, sin un plan de contenido. Decidió cambiar algo de su vida y mantenerlo todos los días. Y no le interesó si los resultados tardarían en llegar o si alguien la miraría.

“Quería sentirme mejor, tener más disciplina y alcanzar una mejor versión de mí misma”, dice Estrada. “Con el tiempo me di cuenta de que el proceso era tan importante como el resultado”, añadió.

Esa idea, que suena simple, lo cambió todo. Lo primero fue lo que decidió mostrar: empezó a documentar el proceso, incluyendo entrenamientos, hábitos, días difíciles, semanas en que el cuerpo no responde. Y fue una versión sin editar de ese camino, no el final.

Pero eso requería una decisión que no es fácil: mostrar lo que cuesta, en lugar de mostrar lo que se logra. En un entorno donde el contenido de fitness tiende a mostrar resultados, documentar el proceso real fue apostar a que la honestidad conectaría más.

Estrada descubrió que sí conectaba, con personas que buscaban transformaciones y compañía, o que se sentían identificadas con una versión de ser humano que sigue intentando aunque no siempre salga bien.

“El fitness va mucho más allá de la apariencia física” -dice Kathy Estrada-, “para mí representa constancia, disciplina, hábitos saludables y crecimiento personal”. Con esa consciencia, reconoce que eso que construyó antes es lo que hoy es tendencia.

“La disciplina fue una de las herramientas más importantes que llevé conmigo a cada país”, explica. “Cuando llegué a México, China o más adelante a Estados Unidos, había muchas cosas que no podía controlar: el entorno, la cultura, las oportunidades o incluso el idioma en algunos momentos. Pero sí podía controlar mis hábitos, mi actitud y la forma en que trabajaba todos los días”, asegura.

Con los años, el fitness, que formaba parte de su vida antes de que se conviertiera en un trabajo, es el eje de su contenido, de sus colaboraciones y su marca personal.

Y esa consistencia, dice Kathy Estrada, no se queda en el gimnasio. La lógica que aplica al entrenamiento la pone en cómo trabaja, cómo decide con quién colaborar y cómo construye su presencia digital.

Ella dice que es constancia y no intensidad. Con los años, esa forma de pensar le permitió involucrarse en proyectos relacionados con contenido, comunicación y construcción de audiencias. Aunque el fitness sigue siendo el centro de su mensaje, la disciplina terminó convirtiéndose en una herramienta aplicable mucho más allá del entrenamiento.

“Gran parte de mi trabajo gira alrededor de inspirar a otras personas a desarrollar hábitos que las acerquen a la vida que quieren construir para sí mismas”, concluye.