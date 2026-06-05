La OMS encendió las alarmas por los medicamentos falsificados: así impactan la salud de millones de personas

Mientras millones de personas confían en los medicamentos para tratar enfermedades y mejorar su calidad de vida, una amenaza silenciosa sigue creciendo en el mundo: la falsificación de productos farmacéuticos.

En el marco del Día Mundial contra la Falsificación de Medicamentos, que se conmemora este 8 de junio, expertos alertan sobre el impacto de este fenómeno en la salud pública global.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que los medicamentos falsificados y de calidad inferior representan uno de los desafíos sanitarios más urgentes de la actualidad. Estos productos pueden no contener el principio activo necesario, incluir sustancias peligrosas o no cumplir con los estándares mínimos de calidad y seguridad.

Las consecuencias pueden ser graves. Además de no tratar adecuadamente la enfermedad para la que fueron formulados, estos medicamentos pueden favorecer la resistencia a los antimicrobianos, generar pérdidas económicas y deteriorar la confianza de los pacientes en los sistemas de salud y en los profesionales sanitarios.

Las cifras muestran la magnitud del problema. De acuerdo con datos del Pharmaceutical Security Institute (PSI), durante 2024 se reportaron 6.424 incidentes de delitos farmacéuticos en el mundo, de los cuales 879 ocurrieron en América Latina. Los casos incluyen medicamentos falsificados, robos, contrabando, adulteración de productos y ventas ilegales por internet.

Uno de los factores que ha facilitado la expansión de este mercado ilícito es el auge del comercio electrónico. Según expertos, cada vez más personas adquieren medicamentos a través de plataformas no autorizadas, aumentando el riesgo de recibir productos fraudulentos sin saberlo.

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“La solución requiere un enfoque intersectorial: fortalecer la regulación, promover la educación de los pacientes, garantizar canales seguros de acceso y fomentar la denuncia de prácticas ilegales”, señaló Caroline Gabriel, directora de Global Security Investigations para Sudamérica en Pfizer.

La OMS también advierte que los productos médicos falsificados suelen afectar con mayor facilidad a poblaciones que tienen dificultades para acceder a medicamentos seguros y de calidad.

De hecho, se estima que cerca de 2.000 millones de personas en el mundo carecen de acceso a productos sanitarios esenciales, una situación que favorece la circulación de alternativas fraudulentas.

Ante este panorama, las autoridades sanitarias insisten en la importancia de comprar medicamentos únicamente en establecimientos autorizados, verificar la procedencia de los productos y reportar cualquier irregularidad.

Para los expertos, combatir la falsificación farmacéutica no solo significa proteger una industria, sino salvaguardar la vida y la salud de millones de pacientes.