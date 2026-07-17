Niños con cáncer en Colombia tendrán más opciones de tratamiento: Gobierno avaló 71 nuevos usos de medicamentos

Para cientos de familias que enfrentan un diagnóstico de cáncer infantil, el acceso oportuno a un tratamiento puede marcar la diferencia.

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Con ese propósito, el Ministerio de Salud anunció la incorporación de 71 nuevos usos de medicamentos al mecanismo de Usos No Incluidos en el Registro Sanitario (UNIRS), una decisión que busca ampliar las alternativas terapéuticas disponibles para niños, niñas y adolescentes en el país.

En términos prácticos, la actualización permitirá que especialistas cuenten con un mayor número de opciones respaldadas por evidencia científica para tratar distintos tipos de cáncer pediátrico, incluso cuando esos usos específicos aún no hagan parte del registro sanitario con el que fueron autorizados originalmente los medicamentos.

La decisión fue resultado de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud, el Invima, el Instituto Nacional de Cancerología y la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología Pediátrica, entidades que revisaron la evidencia disponible para identificar cuáles tratamientos podían incorporarse al listado UNIRS.

Uno de los principales cambios está relacionado con la forma en que se evaluaron los medicamentos. Mientras un grupo fue analizado tomando como referencia la Lista Modelo de Medicamentos Esenciales para Niños de la Organización Mundial de la Salud (OMS), otros requirieron un estudio individual debido a que no hacían parte de ese documento o tenían indicaciones diferentes. Con este modelo, las autoridades aseguran que el proceso se vuelve más rápido y eficiente.

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Desde la cartera de Salud señalaron que esta actualización no solo amplía el abanico de tratamientos para pacientes pediátricos, sino que también optimiza el mecanismo mediante el cual se estudian nuevos usos para medicamentos ya existentes, reduciendo los tiempos de análisis y priorizando aquellos considerados esenciales para el manejo del cáncer infantil.

Los 71 nuevos usos ya hacen parte de la más reciente actualización del listado UNIRS, disponible para consulta por parte de los profesionales del sector salud.

Para el Ministerio, este paso representa un avance en la atención del cáncer infantil porque fortalece el acceso a terapias, mejora las oportunidades de tratamiento y consolida un modelo de evaluación más ágil para futuras incorporaciones.