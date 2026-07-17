Un alto en la ciclovía de Bogotá: estos serán los tramos que estarán cerrados el 20 de julio

Debido a la instalación del nuevo Congreso de la República para el periodo 2026-2030, así como a la realización del tradicional Desfile Militar y de Policía que es conmemorativo en el Día de la Independencia, la Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), anunció cierres temporales en la ciclovía de Bogotá.

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Según lo emitido por la entidad, esta restricción ayudará a que el desplazamiento de las caravanas de seguridad, así como de los esquemas de emergencia y la movilidad, sea mucho más fluido, garantizando que el desarrollo de las actividades oficiales se realice acorde con lo estipulado.

Asimismo, podrá apoyar la logística del desfile que realiza la fuerza pública en la capital, que se realizará en la localidad de Ciudad Bolívar sobre la avenida Villavicencio, entre la transversal 70C y la carrera 22G.

Estos serán los tramos cerrados de la ciclovía el 20 de julio

De acuerdo con lo informado por la IDRD, se suspenderá la operación de la ciclovía en varios corredores debido a la instalación del Congreso de la República. Esos son los siguientes:

Carrera 7 entre calle 26 y calle 10.

Calle 10 entre carrera 7 y carrera 6.

Carrera 6 entre calle 10 y calle 6B.

Calle 6B entre carrera 7 y carrera 6.

Carrera 7 entre calle 6B y calle 12 Sur.

Carrera 6 entre calle 12 Sur y calle 22 Sur (avenida Primero de Mayo).

Asimismo, por el desarrollo del desfile militar y de Policía, se realizarán suspensiones temporales de la ciclovía. Según lo mencionado por la entidad, el tramo cerrado será sobre la avenida Boyacá, entre la Iglesia Santo Tomás de Aquino y la calle 44 Sur (Puente de la Sevillana - Autopista Sur).

Los cierres temporales en la ciclovía de Bogotá buscan garantizar el desarrollo de los eventos oficiales y la movilidad durante la jornada del 20 de julio. Foto: Colprensa - Camila Díaz

Ante lo que va a ser una jornada sumamente movida, el IDRD ha emitido una serie de recomendaciones a los ciudadanos de la capital que vayan a utilizar la ciclovía durante el Día de la Independencia.

Una de ellas es planear con antelación los recorridos que vayan a realizar, para así evitar cualquier inconveniente derivado de los eventos programados.

Además, se aconseja atender las indicaciones del personal operativo y utilizar los otros corredores que estarán habilitados de la ciclovía, para que de esta manera se pueda vivir una jornada con tranquilidad.

“La entidad agradece la comprensión de la ciudadanía e invita a las y los bogotanos a programar sus desplazamientos teniendo en cuenta estos ajustes temporales, que responden a la realización de eventos de importancia nacional y que buscan garantizar tanto la seguridad como la movilidad en la ciudad”, comparte la entidad en su comunicado.