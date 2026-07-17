¿Cómo está la movilidad en Bogotá este 17 de julio? Reportan manifestaciones y accidentes de tránsito

Este viernes 17 de julio la movilidad de Bogotá se ha visto afectada por manifestaciones, cierres, desvíos y accidentes de tránsito. Además, las autoridades ya se encuentran verificando los corredores de salida de la ciudad, como parte del plan éxodo.

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La Secretaría de Gobierno está acompañando tres manifestaciones en la ciudad. La primera es del gremio de recicladores, que se está llevando a cabo en el Palacio de Justicia, en la calle 12 con carrera 8.

La manifestación causó cierres viales en el centro de la capital que debieron ser atendidos por la Secretaría de Movilidad. En la mañana se registró un incremento en la asistencia de participantes a la movilización.

“El equipo realiza mediación ante una discusión verbal entre algunos manifestantes, evitando mayores afectaciones. Asimismo, continúa la interlocución con las entidades competentes y hace presencia la Defensoría del Pueblo”, indicó la Secretaría.

También se está realizando una protesta de las comunidades palenqueras del Valle del Cauca en la Agencia Nacional de Tierras, por segundo día consecutivo. El grupo se ubicó al exterior e interior del edificio y hasta ahora no hay alteraciones a la convivencia o el tránsito vial.

Los manifestantes indicaron que esperan ser atendidos durante la jornada y, en caso de no encontrar el espacio para reunirse, podrían iniciar nuevas acciones de protesta.

Movilidad en la jornada

En la mañana de este viernes se registró un siniestro vial en la avenida Américas con carrera 77, en la localidad de Kennedy, que generó afectación de un carril en sentido occidente-oriente. Más tarde, las autoridades retiraron los vehículos involucrados en otro accidente ocurrido en la avenida Suba con calle 128B, por lo que la movilidad se normalizó en ese corredor.

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Además, se registró una falla semafórica en la carrera 7 con calle 45, mientras que un bus zonal quedó varado sobre la avenida carrera 7 con calle 111, en Usaquén.

También se presentó un bloqueo por manifestantes en la carrera 68A con calle 39I, situación que obligó a implementar desvíos por la avenida carrera 68.

Hacia el mediodía permanecía cerrada la calle 12 con carrera 9 debido a la manifestación del gremio reciclador. Adicional a esto, un tractocamión varado en la Autopista Sur con carrera 71, en Ciudad Bolívar, generó afectación de un carril en sentido occidente-oriente.

Más adelante, sobre las 2:38 p. m., un bus varado en la avenida calle 80 con carrera 119, en la localidad de Engativá, ocasionó nuevas demoras al ocupar un carril.