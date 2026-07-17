¿Planea salir? Consulte cómo estará el clima en Bogotá y las principales ciudades de Colombia, este 17 de julio

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) dio a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas 24 horas en Colombia. De acuerdo con la entidad, aunque en buena parte de las regiones Caribe y Andina predominarán las condiciones secas, se esperan lluvias de variada intensidad en sectores del Pacífico, la Orinoquía, la Amazonía y algunas zonas puntuales del Caribe y la región Andina.

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En Bogotá, el día comenzará con cielo entre mayor y parcialmente nublado. Durante la mañana podrían registrarse lluvias ligeras en el sur de la ciudad, mientras que en el resto de la capital predominará el tiempo seco. En la tarde continuará el cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones significativas, una condición que también se mantendrá durante la noche. La temperatura máxima será cercana a los 19 °C.

Así será el clima en las principales ciudades

Barranquilla: cielo mayormente despejado y predominio de tiempo seco. Temperatura máxima: 34 °C.

cielo mayormente despejado y predominio de tiempo seco. Temperatura máxima: 34 °C. Cartagena: cielo entre ligera y parcialmente nublado, con tiempo seco durante la jornada. Temperatura máxima: 35 °C.

cielo entre ligera y parcialmente nublado, con tiempo seco durante la jornada. Temperatura máxima: 35 °C. Bucaramanga: cielo entre parcial y mayormente nublado. Aunque predominará el tiempo seco, podrían presentarse lloviznas ocasionales en la tarde. Temperatura máxima: 28 °C.

cielo entre parcial y mayormente nublado. Aunque predominará el tiempo seco, podrían presentarse lloviznas ocasionales en la tarde. Temperatura máxima: 28 °C. Medellín: cielo entre ligera y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco y posibilidad de lloviznas en la tarde. Temperatura máxima: 30 °C.

cielo entre ligera y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco y posibilidad de lloviznas en la tarde. Temperatura máxima: 30 °C. Tunja: cielo entre parcial y mayormente nublado, con probabilidad de lloviznas durante la tarde. Temperatura máxima: 18 °C.

cielo entre parcial y mayormente nublado, con probabilidad de lloviznas durante la tarde. Temperatura máxima: 18 °C. Cali: cielo entre parcial y mayormente nublado. Se esperan lluvias ligeras a moderadas durante la tarde y la noche. Temperatura máxima: 33 °C.

cielo entre parcial y mayormente nublado. Se esperan lluvias ligeras a moderadas durante la tarde y la noche. Temperatura máxima: 33 °C. Popayán: cielo entre ligera y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco. Temperatura máxima: 29 °C.

Por otra parte, en la región Caribe predominarán las condiciones secas y el cielo entre ligera y parcialmente nublado. Sin embargo, el IDEAM prevé lluvias moderadas y, en algunos casos, fuertes en el sur de Córdoba durante la tarde y la noche, así como en el sur de Bolívar al finalizar el día. En el mar Caribe colombiano también se mantendrá el tiempo estable, con poca nubosidad.

Para la región Pacífica, se espera un aumento de la nubosidad acompañado de lluvias moderadas a fuertes, principalmente en sectores del Chocó, el occidente del Valle del Cauca y zonas de Cauca y Nariño. En el océano Pacífico colombiano las precipitaciones también serán frecuentes y de intensidad considerable.

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En la región Andina continuará el predominio de tiempo seco en gran parte del territorio, aunque se pronostican lluvias moderadas y localmente fuertes en el norte y occidente de Antioquia y en el oriente de Cundinamarca. También podrían presentarse precipitaciones de menor intensidad en sectores de Caldas, Risaralda y Boyacá.

La Orinoquía tendrá una jornada mayormente nublada, con lluvias moderadas y fuertes en distintos sectores de Arauca, Casanare, Meta y Vichada, especialmente durante la tarde y la noche.

En la Amazonía persistirá el cielo mayormente cubierto y se esperan lluvias de moderada a fuerte intensidad en amplias zonas de Caquetá, Guaviare, Guainía, Vaupés, Putumayo y Amazonas, distribuidas en diferentes momentos del día.