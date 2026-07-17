La Fiscalía le cayó a los bienes del cantante Charlie Zaa por presuntos vínculos con las AUC

Charlie Zaa, el famoso cantante, tenía entre sus propiedades un hotel, un centro comercial y una discoteca, que en conjunto superan los 45.000 millones de pesos. Esos bienes, de acuerdo con la Fiscalía, fueron adquiridos con dineros vinculados a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

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Casi dos décadas después de su adquisición, el ente acusador logró que la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá dictara medidas cautelares sobre esas propiedades, que estaban en poder del conocido cantante.

SEMANA conoció los detalles del proceso de extinción de dominio que se adelanta sobre esas propiedades, ubicadas en los departamentos del Meta y Cundinamarca, así como en la ciudad de Bogotá. Por ahora, los bienes fueron cobijados con medidas cautelares de embargo y secuestro.

“Se trata de un centro comercial, dos discotecas y un hotel ubicados en Girardot (Cundinamarca) e Ibagué (Tolima). Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) ocuparon y tomaron registro de las propiedades, que en los próximos días serán puestas a disposición del Fondo para la Reparación de las Víctimas”, explicó el ente acusador.

Proceso de extinción de dominio a bienes del cantante Charlie Zaa Foto: Suministrada (API)

En el curso de la investigación se conoció que el entonces cabecilla de la mencionada estructura paramilitar, Diego José Martínez Goyeneche, alias Daniel, presuntamente recurrió a terceros para realizar movimientos de dinero e inversiones en inmuebles con el propósito de ocultar su origen ilícito y evitar que los bienes fueran destinados a la reparación de las víctimas del conflicto armado.

“En ese sentido, la Fiscalía practicó inspecciones judiciales, análisis financieros, estudios registrales, pruebas testimoniales y peritajes contables, entre otras actividades, que permitieron reconstruir la trazabilidad de los activos y establecer que harían parte del entramado ilegal identificado”, señaló la Fiscalía.

Proceso de extinción de dominio a bienes del cantante Charlie Zaa Foto: Suministrada (API)

Los fiscales explicaron que las medidas cautelares decretadas por el Tribunal de Bogotá corresponden a una decisión de primera instancia y que contra esta proceden los recursos de ley.