Escándalo en extinción de dominio enreda a altos directivos de la Fiscalía, magistrados del Tribunal de Bogotá y hasta la Corte Suprema

Se trata del que podría ser el proceso de extinción de dominio más antiguo y uno de los más costosos, sin resolver en la Fiscalía. Aunque la Corte Suprema de Justicia, al contestar una tutela, le ordenó al ente acusador cerrar la investigación, el fiscal a cargo y el propio director de extinción de dominio, decidieron no acatar el fallo de tutela y extender los términos, con una justificación que, para los afectados, fue un acto irregular, ilegal.

“Presento excusas por esa falla, pero no ha sido con la intención malsana o de otra índole para burlar, como se indica las decisiones de los fallos proferidos por los magistrados de la sala de extinción de dominio”, dijo el fiscal José Uriel Acero, en su momento fiscal del caso, cuando se refirió al “error” que de manera indirecta extendió el plazo para definir el futuro de este añejo proceso.

Lo que parecía evidente: un acto irregular de la Fiscalía para mantener viva una investigación y de paso la extinción de dominio, terminó —según la denuncia— en una maraña que se tejió entre fiscales y magistrados. La tutela era clara y sin rodeos. La Fiscalía no logró, en más de ocho años, avanzar en el proceso y mucho menos “se percibe que haya realizado ingentes esfuerzos en los demás casos a su cargo”, dijo el magistrado de la Corte Suprema, Diego Corredor.

En ese momento, junio de 2021, el magistrado Corredor le dio un plazo de 12 meses al fiscal José Uriel Acero, para adelantar la investigación y resolver el futuro del proceso. Cumplido el plazo, nada pasó, el proceso estaba igual que hace diez años y la orden de la Corte Suprema no se cumplió.

En la Fiscalía

Una vez radicado el desacato, la Fiscalía argumentó que hubo algunas notificaciones que no fueron respondidas por las partes. Sin embargo, los afectados lograron demostrar que no era cierto, que el fiscal le mintió a la sala de extinción de dominio del Tribunal de Bogotá. Las pruebas contra el fiscal fueron contundentes, tanto que el mismo funcionario tuvo que salir a reconocerlo, pero nada pasó.

Fue necesario radicar un segundo desacato para obtener otra respuesta de la Fiscalía y que, nuevamente, según los afectados, se llenó de falsedades, de supuestas notificaciones que nunca llegaron o que incluían datos o contactos que no correspondían a quienes estaban exigiendo el desacato.

Finalmente, el Tribunal de Bogotá admitió el desacato, pero la Fiscalía se mantuvo y negó la devolución de los bienes, a pesar de la década que tuvo para investigar. La Corte Suprema le jaló las orejas al ente acusador y le recordó que la cantidad de trabajo o la complejidad de los procesos, no es excusa para mantener una “dilación infundada”.

En el Tribunal de Bogotá

“Más allá de que la Fiscalía pase por encima del orden constitucional, como se refiere, emana razonable por la actitud de quien alega el desacato… Más allá de que el fiscal del caso hubiera cumplido en su integridad o no con la orden fundamental”, dijo el magistrado de la sala de extinción de dominio del Tribunal de Bogotá, un hecho que llamó la atención de los afectados cuando se leyeron con atención las respuestas.

Otro magistrado, en el mismo Tribunal, también reconoció que el fiscal del caso no ha cumplido los fallos de la justicia, por la supuesta complejidad o el volumen de procesos, que no le permitió avanzar en este caso con más de diez años de antigüedad. “No se desconoce que el fiscal 12 de extinción no ha podido acatar las órdenes de los fallos de amparo”, señaló el magistrado mientras admite los “errores” de la Fiscalía en este caso.