El Plateado: la historia detrás del salvaje ataque a la fuerza pública y la estrategia de las disidencias

“Si las personas no salen, les cobran una multa, es decir, si no acatan la orden de atacar al Ejército, enfrentan represalias. Las disidencias obligan a la comunidad a atacar al Ejército”, señaló el líder social.

Al mismo tiempo, sostuvo que: “Las comunidades no pueden ni salir de la zona, porque el que se va ya no puede volver. La gente ya no sabe qué hacer y las propuestas sociales del Gobierno Petro no se ven”.