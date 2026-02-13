REGIONES

Nadia Carreño aspira a la Cámara por Boyacá con agenda centrada en criterios técnicos

La aspirante dio detalles de lo que sería su agenda legislativa.

Redacción Semana
13 de febrero de 2026, 11:38 p. m.
Nadia Alexandra Carreño Avella
Nadia Alexandra Carreño Avella Foto: API

La ingeniera de sistemas Nadia Alexandra Carreño Avella avanza en su aspiración a la Cámara de Representantes por Boyacá con el propósito de convertirse en la primera mujer de su provincia en representar al departamento en el Congreso de la República en los últimos 35 años.

Egresada de la Universidad Industrial de Santander (UIS) y especialista en telecomunicaciones, Carreño ha desarrollado su trayectoria en el sector público y privado. Fue jefe TIC de Sogamoso, donde lideró la creación del primer laboratorio STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas) de una entidad territorial sin recursos del presupuesto municipal, mediante un esquema de gestión público-privada que, según cifras oficiales, beneficia a 19.000 estudiantes. También participó en la implementación del programa “Computadores para Educar” en 17 departamentos.

Avalada por el Nuevo Liberalismo y en coalición con Cambio Radical, la candidata ha señalado que su propuesta se basa en trasladar criterios técnicos a la función legislativa.

“No voy al Congreso a dar discursos, voy a aplicar ingeniería a lo público”, afirmó. Además, sostuvo: “Boyacá tiene el motor frenado. Somos una despensa de talento que expulsa a cerca de 20.000 jóvenes al año por falta de oportunidades. Como madre, me niego a que mis hijos tengan que irse para triunfar; y como ingeniera, sé cómo impulsar los proyectos que quienes representan el pasado han dejado estancados”.

Su agenda se estructura en cuatro ejes: “Boyacá Joven”, con una propuesta de “Ley de Retorno de Talento”; “Boyacá Trabajadora”, enfocada en trámites y cargas tributarias; “Boyacá Mujer”, con énfasis en control político y autonomía económica; y “Boyacá Deportista”, orientada al deporte como asunto de salud pública preventiva.

“Somos la fuerza de Boyacá, y vamos a demostrar que la representación en manos de los ciudadanos que trabajamos puede derrotar a quienes representan el pasado”, concluyó.

