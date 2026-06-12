Caribe presenta plan de acción para el sector energético regional y nacional

La Región Administrativa y de Planificación (RAP) Caribe presentó este 12 de junio de 2026 el Plan Caribe Energético, una hoja de ruta construida desde el territorio que articula a gobernaciones, Gobierno Nacional, empresas, gremios, academia y expertos para fortalecer la seguridad energética de Colombia y consolidar al Caribe como un actor estratégico.

La iniciativa es el resultado de un ejercicio de concertación liderado por la RAP Caribe con actores de la cadena energética, con el propósito de identificar acciones prioritarias frente a los retos del sistema regional y nacional.

El plan busca atender problemáticas como los altos costos de la energía, el rezago en infraestructura de transmisión y distribución, las dificultades para la entrada de nuevos proyectos de generación y la necesidad de fortalecer la articulación entre el Gobierno Nacional y los territorios.

La hoja de ruta está estructurada en seis apuestas estratégicas: generación, confiabilidad y abastecimiento; almacenamiento de energías; transmisión, distribución y modernización de la red; sostenibilidad del esquema de prestación del servicio; energía para la competitividad y el desarrollo productivo; y gobernanza con enfoque territorial.

De acuerdo con la RAP Caribe, el potencial energético de la región la posiciona como un territorio clave para la seguridad energética nacional, al contar con reservas de gas natural y oportunidades para proyectos solares y eólicos, fundamentales en la transición energética.

El plan propone fortalecer la participación de los territorios en la toma de decisiones del sector, mediante una interlocución permanente entre Gobierno Nacional, gobernaciones y actores energéticos.

Durante el evento se realizó el panel ‘Fortalecimiento territorial de la toma de decisiones sobre energía’, con la participación de gobernadores, expertos regulatorios y representantes del sector, entre ellos Elvia Milena Sanjuán, Lucy García Montes, Alejandro Castañeda y Fanny Guerrero.

También participaron representantes de ACOLGEN, ISA Energía, SER Colombia, Naturgas, Grupo de Energía de Bogotá, EPM, AIR-E, Afinia, ASOCODIS, Andesco, ANDI y cámaras de comercio.

Al cierre del evento se emitió una declaración conjunta con las principales apuestas del plan para ser presentada al Gobierno Nacional.

El lanzamiento se realizó en la Universidad Pontificia Bolivariana en Montería, con la asistencia de más de 100 representantes del sector energético.