Alarma en el Cesar: presunto secuestro de dos ganaderos en menos de 24 horas

La preocupación por la seguridad en las zonas rurales del Cesar volvió a encenderse luego de que se conocieran dos casos de presunto secuestro en menos de 24 horas.

Las víctimas son los ganaderos Julio Eduardo Morón Pérez y Álvaro Rodríguez, este último conocido como Boliche. Hay un detalle que hace todavía más inquietante la situación: Rodríguez habría sido secuestrado por tercera vez.

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El primer caso corresponde a Julio Eduardo Morón Pérez, reconocido agricultor y ganadero, esposo de la exalcaldesa de La Paz, Andrea Ovalle. El hombre habría sido interceptado cuando llegaba a su finca Veracruz, en la jurisdicción de Manaure, Cesar.

De acuerdo con información conocida sobre el caso, una de las principales pistas apareció en la entrada del predio: la camioneta Toyota en la que se movilizaba fue encontrada abandonada y con los vidrios abajo; posteriormente, trabajadores hallaron su teléfono celular. Los elementos quedaron en poder de las autoridades.

Mientras se intentaba establecer qué había ocurrido con Morón Pérez, otro caso sacudió al departamento.

Se trata de Álvaro Rodríguez, comerciante y ganadero conocido como Boliche, quien habría sido retenido por hombres armados en la jurisdicción de Tamalameque. Según información publicada este miércoles, los sujetos habrían llegado hasta el lugar donde se encontraba la víctima y se la llevaron con rumbo desconocido.

La historia de Rodríguez tiene un elemento que genera especial preocupación. Esta sería la tercera ocasión en la que el ganadero es víctima de un secuestro, según información conocida por medios locales. Pese a los episodios anteriores, Rodríguez continuaba desarrollando sus actividades en el campo y el comercio de la región.

Dos casos consecutivos y una historia que vuelve a repetirse ponen nuevamente bajo la lupa la seguridad de quienes trabajan en las zonas rurales del departamento.

La Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) reaccionó frente a ambos casos y pidió la liberación de los productores. En sus mensajes, el gremio hizo llamados a la Policía, el Gaula, las Fuerzas Militares, el Ministerio de Defensa y la Gobernación del Cesar para que actúen y ambos regresen sanos y salvos a sus familias.

En el caso de Rodríguez, Fedegán calificó como insólito e infame que se trate de un presunto tercer secuestro. Recordó que este delito afecta directamente el derecho fundamental a la libertad.

Por ahora, no existe información que permita establecer que ambos casos estén relacionados; tampoco se ha confirmado públicamente quién estaría detrás de los secuestros. Las autoridades adelantan labores de búsqueda e investigación para establecer qué ocurrió y localizar a los dos ganaderos.

En el caso de Morón Pérez, además, se activaron operaciones con participación del Gaula, la Policía y el Ejército.