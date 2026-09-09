El fuego no da tregua en Tolima: estos son los incendios que siguen activos en varios municipios

El Tolima enfrenta una nueva jornada marcada por el fuego. Seis incendios forestales permanecen activos este 9 de septiembre en seis municipios, una situación que mantiene desplegadas las labores de atención y vuelve a poner sobre la mesa una preocupación que ha aparecido durante esta temporada: ¿por qué algunos incendios parecen negarse a desaparecer?

Tolima arde: tres incendios forestales mantienen en alerta a San Luis, Natagaima y Cunday

El reporte de las autoridades ubica los focos en Cunday, Natagaima, San Luis, Ibagué, Chaparral y Suárez, con diferentes puntos que continúan bajo seguimiento.

En Cunday, las llamas se concentran en el sector de San José de Arenales, California y El Páramo. En Natagaima, el incendio permanece activo en la vereda Buena Vista, mientras que San Luis registra afectación en la vereda El Salitre, en el sector de Payandé.

Ibagué tampoco escapa de la emergencia. Allí, el fuego está localizado en Payandé, en el cerro Las Mariposas.

La situación se repite en Chaparral, donde aparecen dos puntos dentro del reporte: las veredas Tuluní y San Alfonso. En Suárez, por su parte, se reportan incendios en inmediaciones de la bocatoma municipal, además de las veredas Batatas y Agua Blanca.

Coello, Suárez y San Luis han sido los municipios más afectados por las llamas. Los incendios se han reactivado varias veces. Foto: AFP

La distribución de estos focos muestra un panorama que obliga a mantener la vigilancia. No se trata de un único incendio concentrado en una zona: las llamas aparecen en distintos municipios y sectores del departamento.

El antecedente que preocupa

El contexto de esta temporada de incendios forestales en el Tolima ha estado marcado no solamente por la aparición de nuevos focos, sino también por situaciones en las que las llamas han sido controladas y posteriormente se han registrado reactivaciones.

En jornadas anteriores, autoridades locales ya habían advertido sobre esta situación. En Coello, por ejemplo, el alcalde Santiago Herrera llegó a resumir el problema con una frase contundente: “Apagamos, pero nos prenden otro”, al referirse a incendios que volvían a aparecer.

Alcalde de Coello advierte sobre “posibles manos criminales” en la reactivación de incendios: “Apagamos uno y nos prenden otro”

El mandatario también aseguró que en algunos de estos casos se habían encontrado materiales que le generaban sospechas y planteó públicamente la posibilidad de que hubiera personas detrás de algunos de los incendios. Sin embargo, esas afirmaciones corresponden a hipótesis de la autoridad local y no permiten atribuir los actuales incendios a manos criminales.

Por ahora, el reporte del 9 de septiembre confirma seis incendios activos, pero no establece quién o qué originó cada uno.

La temporada seca y las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño han aumentado históricamente la vulnerabilidad frente a incendios forestales, debido a la mayor disponibilidad de material vegetal seco y a condiciones que facilitan la propagación del fuego.

Mientras tanto, el reto inmediato sigue siendo el mismo: evitar que las llamas avancen, controlar los focos y, sobre todo, impedir que un incendio que parecía apagado termine por reactivarse cuando menos se espera.