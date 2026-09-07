Gobierno De La Espriella destinará 1 billón de pesos para la transformación y conectividad del Chocó

El Chocó podría estar ante una de esas oportunidades que durante años han quedado en anuncios y promesas. Esta vez, el Gobierno nacional quiere juntar recursos públicos y privados para sacar adelante seis proyectos de infraestructura que buscan mejorar la conexión del departamento con otras regiones del país.

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La propuesta fue presentada por la ministra de Transporte, Elsa Noguera, durante el encuentro convocado por el presidente de la República con empresarios, en medio del proceso de reconstrucción tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

La cifra es considerable: $1 billón para un paquete de inversiones que pretende comenzar a saldar lo que el Gobierno califica como una deuda histórica con el Chocó.

La apuesta contempla combinar recursos de la Nación con el mecanismo de Obras por Impuestos y aportes del sector privado. Durante el encuentro, Bancolombia se ofreció a apoyar la estructuración del paquete.

Elsa Noguera, ministra de Transporte Foto: Presidencia / Youtube

Entre los proyectos aparece uno especialmente esperado: la vía Istmina–Puerto Meluk, con la que se busca avanzar en la conexión del departamento hacia el mar.

También está la Vía al Darién, donde quedan seis kilómetros pendientes para fortalecer la conexión con Urabá y facilitar la salida de la producción agrícola del Chocó.

El paquete incluye además la vía Quibdó–Ánimas–Nóvita, pensada para mejorar la conexión de la capital chocoana con la región del San Juan, y San José del Palmar–El Cairo, que permitiría conectar al Chocó con el norte del Valle del Cauca.

No todo está concentrado en las grandes carreteras

El Gobierno también puso sobre la mesa la pavimentación de 10,8 kilómetros entre Tutunendo e Ichó, uno de los principales corredores turísticos rurales de Quibdó. Este proyecto está estimado en $49.000 millones.

Y hay otro frente: el aeropuerto de Bahía Solano, considerado una de las principales puertas de entrada para el turismo al departamento, que también hace parte de la intervención propuesta.

La intención oficial es que las obras no se queden únicamente en reparar los daños ocasionados por el terremoto, sino que sirvan para dejar al departamento en mejores condiciones de conectividad.

“Estas obras significan empleo, turismo, oportunidades para nuestros campesinos y mejor calidad de vida”, aseguró Noguera, quien insistió en que el objetivo es no dejar al Chocó como estaba antes del sismo, sino “mucho mejor”.

Para lograrlo, todavía quedan varios pasos: definir la estructuración de cada proyecto, establecer de dónde saldrán los recursos y determinar cómo será su ejecución.

Por ahora, hay seis proyectos, un paquete de $1 billón y empresarios que empiezan a sumarse. Lo que falta es que la promesa de conectividad finalmente se convierta en maquinaria, concreto y vías transitables para un departamento que lleva años esperando dejar atrás el abandono del Estado.