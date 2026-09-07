El pedido de la gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, al Gobierno De La Espriella para agilizar la llegada de recursos al departamento

Mientras el Gobierno nacional anuncia inversiones millonarias para reconstruir y mejorar la infraestructura del Chocó después del terremoto del pasado 10 de agosto, desde el departamento ya apareció una preocupación: que los recursos lleguen y que la reconstrucción termine atrapada en los mismos procesos que históricamente han ralentizado las obras en ese departamento.

Gobierno De La Espriella destinará 1 billón de pesos para la transformación y conectividad del Chocó

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, le pidió al presidente Abelardo De La Espriella que la recuperación del departamento tenga un componente que considera fundamental: descentralizar los recursos y agilizar los procesos.

El planteamiento apareció en medio del anuncio sobre el paquete de inversiones que el Gobierno busca estructurar para el departamento y que contempla recursos de la Nación, obras por impuestos y participación del sector privado.

Para Córdoba, la velocidad será determinante. Y puso un ejemplo concreto de cómo podría funcionar el modelo.

Gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, y afectaciones por cuenta del terremoto en Chocó. Foto: Semana

La gobernadora planteó que, si el presidente considera que quienes quieran invertir en el Chocó deberían poder hacerlo de manera directa, sin pasar necesariamente por la centralidad de una entidad territorial, esa misma lógica debería aplicarse a la reconstrucción.

En otras palabras, “que el empresario que quiera aportar pueda generar directamente su contratación y ejecutar directamente su inversión, reduciendo los pasos que puedan terminar retrasando la llegada de las obras al territorio”, afirmó.

El objetivo, según su planteamiento, no es concentrar la reconstrucción en una gran obra que tarde meses o años en completarse, sino multiplicar simultáneamente los puntos de intervención.

“No queremos un solo frente de obra, queremos cien frentes de obra trabajando de manera concomitante, obrando al mismo tiempo”, enfatizó.

La idea es que la reconstrucción avance de manera paralela en diferentes sectores y necesidades del departamento.

Eso incluye la recuperación de viviendas, escuelas y bienes públicos afectados por el terremoto, en lugar de esperar a que un proyecto termine para comenzar el siguiente.

La petición llega justo cuando el Gobierno nacional busca sumar al sector privado a la recuperación del Chocó. La ministra de Transporte, Elsa Noguera, anunció un paquete de obras estimado en un billón de pesos, que contempla seis proyectos estratégicos de conectividad.

Elsa Noguera, ministra de Transporte Foto: Presidencia / Youtube

La gobernadora, sin embargo, puso el foco en algo diferente: cómo hacer que esas inversiones se ejecuten rápidamente.

Su propuesta parte de una premisa: si el sector privado está dispuesto a invertir directamente en el territorio, deberían existir mecanismos que permitan que esa voluntad se transforme rápidamente en acción: contratación, maquinaria y obras.

Para Córdoba, la reconstrucción no puede limitarse a recuperar lo que había antes del terremoto. También debe aprovecharse para atender necesidades históricas del departamento.

El reto ahora será convertir esa petición de descentralización en un mecanismo concreto que permita que los recursos puedan ejecutarse de manera directa, transparente y clara.