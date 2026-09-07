Zion Hwang volvió a generar conversación entre los usuarios de redes sociales tras compartir una sentida publicación relacionada con su deseo de convertirse oficialmente en ciudadano colombiano. El creador de contenido y cantante surcoreano dirigió un mensaje al presidente Abelardo De La Espriella, con la intención de solicitar apoyo para avanzar en este proceso.

Yeferson Cossio no se contuvo y reaccionó a video de Zion Hwang hablando de Abelardo De La Espriella

El influencer, que ha vivido en Colombia durante más de una década, decidió hacer pública su petición a través de sus plataformas digitales. Su solicitud no pasó desapercibida y provocó numerosas reacciones entre los integrantes de su amplia comunidad de seguidores.

En un video publicado en Instagram, donde reúne a más de tres millones de seguidores, Hwang habló sobre la estrecha relación que ha construido con el país a lo largo de los años. También destacó el arraigo que siente por la cultura colombiana y recordó algunas de las iniciativas sociales en las que ha participado durante su permanencia en el territorio nacional.

El artista aseguró que Colombia ha tenido un papel determinante en su historia personal, especialmente durante etapas complejas de su vida. Incluso manifestó que el país le “salvó la vida”, razón por la que aprovechó el mensaje para expresar su deseo de obtener la nacionalidad y pedir públicamente el respaldo del mandatario en su propósito.

En medio de este auge que tuvo, Zion concedió una entrevista a SEMANA, donde conversó acerca de esta situación que se presentó con Abelardo De La Espriella, quien lo acogió en su petición.

El influencer surcoreano indicó en la charla que nunca hizo eso con el ánimo de que le dieran las cosas ya, pues lo que deseaba era poder hacer el proceso respectivo y así lograr ser parte del país con su nacionalidad.

En cuanto a las críticas que ha recibido, Hwang aclaró que no estaba metido en política, pues solamente quería dialogar con el Jefe de Estado.

“No entiendo. Muy poca gente, porque mucha gente me ha felicitado. Pero unos pocos me dicen que por este lado no es y por este lado tampoco. Yo no sé nada de política, solo quería hablar con el señor presidente. Unas personas piensan que soy de acá, que de allá... solo dije que lo quiero, pero es porque hasta la persona que me vende el pan de yuca le digo que lo quiero”, señaló.

“Yo no estoy metido en política, ni acá ni allá”, agregó.

No obstante, el cantante compartió en redes sociales un detalle que recibió por parte de Abelardo De La Espriella, mientras estaba en la Cancillería. El famoso influencer mostró que le entregaron una cajita con un símbolo nacional.

El objeto era una medalla con la forma del tigre, en la cual estaba plasmado: “Posesión presidencial 2026-2030″. Esto fue un regalo como muestra de cariño por el amor al país, precisamente después de solicitar este proceso al mandatario.