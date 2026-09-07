Zion Hwang habla con SEMANA de su solicitud: “He viajado por muchos países, pero Colombia tiene algo”.

El influencer y cantante surcoreano Zion Hwang estuvo en El Debate de SEMANA, donde detalló las razones de su profundo arraigo por el país y explicó la situación real de su solicitud de nacionalidad al presidente Abelardo De La Espriella tras el revuelo causado en redes sociales.

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El artista aclaró que su visita a la Cancillería respondió a un protocolo formal y desmintió cualquier injerencia o beneficio político.

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“Yo pensé que íbamos a consultar algo y así, pero me atendieron con todo el amor del mundo. Allá me guiaron sobre cómo puedo tener la nacionalidad de Colombia. No es que el presidente diga: ‘Hey, dale a ese chino la nacionalidad’. No es así, ellos hacen con protocolo”, explicó el cantante para enfatizar que su trámite sigue el conducto regular.

12 años en Colombia y el amor de su gente

Radicado en el país desde hace más de una década —iniciando su trayectoria en el barrio La Faena, de la localidad de Engativá en Bogotá—, Hwang argumentó por qué eligió quedarse en territorio colombiano por encima de otros destinos internacionales.

Zion Hwang lleva más de una década en Colombia. Foto: NATALIA BETANCOURT

“Yo, gracias a Dios, he viajado por muchos países: Europa, Asia y por todos lados, pero no sé... Colombia tiene algo que no tienen otros países, como el sabor de un humano y el amor de un humano. Los colombianos no caen tan fácil en depresión porque son muy positivos y les gusta salir adelante”, afirmó el influencer, agregando entre risas que el país lo tiene todo: “¿Quieren mar? Tenemos chimba de mar. ¿Tienen montaña? Tenemos chimba de montaña”.

Claridad frente a las críticas y el trámite consular

Ante los comentarios en redes por el video donde citó al presidente Abelardo De La Espriella, Hwang fue enfático en que no tiene relación con el ámbito político: “Yo no sé nada de política y yo no entro en nada de política (...) Si unas personas piensan que yo soy de acá o de allá y se molestaron, yo no hablé nada. Tal vez le dije ‘te quiero, señor presidente’, pero es que yo hasta a la señora que me vende la almojábana o el pan de yuca le digo a cada rato ‘te quiero’”.

Uno de los sueños de Zion Hwang era cantas jutno a Yeison Jimenez. Foto: NATALIA BETANCOURT

Sobre los tiempos de espera y su pasaporte, el artista indicó que evalúa el caso junto a las autoridades consulares debido a las leyes de su país natal: “Estamos mirando con el embajador porque Corea del Sur solo permite tener un pasaporte. Yo soy coreano, nací allá, pero tampoco puedo abandonar mi país. Por eso se demora un poco el procedimiento”.

Asimismo, confirmó que desde la Presidencia le hicieron llegar un detalle institucional: “Me mandaron una tarjetita con su nombre y el logo de Colombia, y adentro había una medalla que decía República de Colombia”.

Nuevos lanzamientos y el sueño del Movistar Arena

En el ámbito musical, Zion Hwang anunció su incursión en la salsa tras un viaje creativo a la capital vallecaucana: “Yo fui a Cali, quería meter el sabor de Cali en el popular. Nos sentamos cuatro personas, armamos las ideas en una hora y dijimos: ‘Está muy sabroso, pero toca dejarlo en salsa’”.

Con siete canciones grabadas en dos años de carrera y colaboraciones previas junto a figuras como Jessi Uribe, el intérprete confirmó que lanzará tres colaboraciones más en el último trimestre del año y proyecta su consolidación en los escenarios.

“Yo sueño en grande. Quiero hacer mi concierto y llenar el Movistar Arena. Van a ver que voy a lograrlo, estoy tomando clases de canto y baile todos los días”, puntualizó.