La polémica detrás del cierre temporal de la Torre Eiffel, uno de los principales sitios turísticos del mundo

La Torre Eiffel permaneció cerrada este lunes por una huelga de trabajadores “conmocionados” porque, durante una visita de una delegación hindú el sábado, se apartara e “invisibilizara” a las mujeres que trabajan en este turístico monumento.

Al margen de la inauguración de un templo hindú cerca de París, presentado como el mayor de Europa, una delegación visitó la Torre Eiffel, según el personal y la dirección.

Pero “instrucciones profesionales” llevaron “a que las trabajadoras fueran apartadas, sustituidas e invisibilizadas debido a su sexo”, reza un comunicado del personal, enviado a AFP por el sindicato CGT.

La Sociedad de Explotación de la Torre Eiffel (SETE) reconoció que la delegación hindú había solicitado que la visita se organizara limitando las “interacciones con las mujeres” y que “estas condiciones no deberían haber sido aceptadas”.

La visita tuvo lugar el mismo día que una procesión cultural en barco por el Sena, organizada por el movimiento espiritual indio Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS).

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Esta organización, criticada como particularmente conservadora y nacionalista por una parte de la diáspora india, consagró el domingo su primer gran templo en Francia, construido en Bussy-Saint-Georges, a 30 km al este de París.

La situación en la Torre Eiffel generó rápidamente condenas de la clase política, entre ellas del alcalde de París, el socialista Emmanuel Grégoire, quien anunció en la red social X la apertura de “una investigación en el menor plazo posible”.

La Torre Eiffel es uno de los íconos para conocer en París. Foto: Getty Images

“Reafirmo el apego de la Torre Eiffel (...) a la igualdad entre mujeres y hombres”, declaró a AFP Ariel Weil, presidente de la SETE y alcalde socialista del distrito Centro de la capital, afirmando que ni él ni Grégoire estaban al tanto de la visita.

La ciudad de París es propietaria de la Torre Eiffel y accionista mayoritaria de la empresa que la explota.

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Más de seis millones de personas visitaron este turístico símbolo de París en 2025, que reabrirá de nuevo sus puertas el martes.

Francia tuvo más de 100 millones de visitantes el año pasado

Francia es el principal destino turístico mundial por número de visitantes internacionales, con 102 millones en 2025.

En 2025 Francia recibió dos millones más de visitantes internacionales que el año anterior, lo que le permitió obtener unos ingresos “récord” de 77.500 millones de euros (más de 90.000 millones de dólares), señaló el Ministerio de Turismo francés meses atrás.

Con información de AFP