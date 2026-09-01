Proponen declarar ‘persona non grata’ en París a presidente latinoamericano

Medio centenar de políticos, intelectuales y artistas pidieron este martes al Ayuntamiento de París que declare persona non grata al presidente de Argentina, Javier Milei, quien viajará a la capital francesa a finales de septiembre e inicios de octubre.

“Pedimos al Consejo de París que declare al presidente argentino persona non grata en nuestra ciudad. Tras casi tres años de mandato, la política de austeridad radical de Javier Milei pesa gravemente sobre la sociedad argentina”, rezó la petición publicada en el sitio change.org.

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Esta “iniciativa ciudadana” insta también a París y a su alcalde, el socialista Emmanuel Grégoire, a “rechazar toda recepción oficial” y “toda distinción” al presidente argentino; también a recordar su “solidaridad con las luchas democráticas de la sociedad argentina”.

“París no puede ser la ciudad donde se toleren el negacionismo, el revisionismo y la invisibilización de los crímenes de la dictadura argentina”, dijo a la AFP uno de sus primeros 50 firmantes, el edil parisino y diputado izquierdista Rodrigo Arenas.

Javier Milei, presidente de Argentina. Foto: Getty Images

La solicitud ya había recabado más de 250 firmas hacia las 16:30 horas locales del martes. En la lista publicada de los primeros 50 firmantes figuran también la edil socialista de París Geneviève Garrigos y personalidades e intelectuales vinculados a Argentina y América Latina en Francia.

El actor argentino Nahuel Pérez Biscayart, la abogada de las familias de desaparecidos franceses durante la dictadura argentina, Sophie Thonon, los cineastas Santiago Amigorena y Alberto Marquardt también agregaron su nombre.

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La petición denuncia, entre otros, el “desmantelamiento de los servicios públicos”, las “vulneraciones de los derechos de las mujeres” y la “represión policial”; además, que Milei “relativiza” los crímenes de la dictadura militar argentina.

Denuncian que el presidente argentino, Javier Milei, es responsable del “desmantelamiento de los servicios públicos” en su país. Foto: Colprensa

Los firmantes alertan también de la situación en la Casa Argentina, una residencia en el prestigioso polo universitario Cité Internationale Universitaire de París, desde la llegada como director del abogado Santiago Muzio, nombrado por el actual Gobierno argentino.

El 30 de julio, el Ayuntamiento de París pidió al canciller francés, Jean-Noël Barrot, investigar la gestión de esta casa, especialmente las “decisiones de expulsión” de residentes, la retirada de una placa sobre los desaparecidos durante la dictadura y la celebración de reuniones “difundiendo ideologías de extrema derecha”, entre otros.

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“Mantenemos conversaciones en curso con las autoridades argentinas y sus representantes en París”, aseguró este martes Barrot preguntado en rueda de prensa por la situación en la Casa Argentina y la carta del ayuntamiento de París, sin dar más detalles.

*Con información de AFP.