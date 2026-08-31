Dos mujeres murieron tras ataque con cuchillo en Times Square, en el centro de Nueva York

Una violenta escena se registró este lunes, 31 de agosto, en el corazón de Times Square, uno de los lugares más concurridos y turísticos de Nueva York, cuando una mujer atacó a dos personas con armas blancas, mató a una de ellas e hirió gravemente a otra antes de ser abatida por agentes de la Policía de Nueva York.
Las autoridades descartaron preliminarmente cualquier vínculo con terrorismo y mantienen abierta la investigación.
El incidente ocurrió hacia las 4:30 de la tarde en inmediaciones de la Séptima Avenida y la calle 42, a pocos metros de una subestación policial. Según informó la comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, la agresora, identificada como Pamela Cisneros, de 49 años y residente de Queens, atacó de forma aparentemente aleatoria a un hombre de 68 años que acababa de salir del metro. Minutos después hirió a una mujer de 32 años.
Ambas víctimas fueron trasladadas a un hospital. Sin embargo, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó posteriormente que la mujer de 32 años murió a causa de las heridas sufridas durante el ataque, mientras que el hombre permanece hospitalizado en condición estable.
Tras los apuñalamientos, la sospechosa se desplazó hacia una zona cercana a la subestación policial de Times Square. Varios agentes la confrontaron mientras sostenía dos cuchillos de gran tamaño. Videos grabados por testigos muestran a los uniformados rodeándola y ordenándole repetidamente que dejara las armas.
De acuerdo con las autoridades, los policías intentaron inicialmente reducirla mediante el uso de pistolas eléctricas. Sin embargo, la mujer no soltó las armas y continuó avanzando hacia los agentes. Ante la amenaza, dos oficiales abrieron fuego. La sospechosa fue trasladada a un hospital, donde posteriormente falleció.
La Policía indicó que Cisneros tenía antecedentes de incidentes relacionados con problemas de salud mental y había tenido contactos previos con las autoridades en años anteriores, aunque no registraba arrestos criminales.
El ataque provocó momentos de pánico entre turistas y transeúntes que se encontraban en la zona. Times Square, conocido por sus teatros, pantallas gigantes y alta afluencia de visitantes, fue acordonado durante varias horas mientras agentes y equipos forenses realizaban las inspecciones correspondientes. Parte de la Séptima Avenida permaneció cerrada al tránsito durante la tarde y la noche.
Las autoridades insistieron en que no existe evidencia que permita vincular el hecho con extremismo o terrorismo. La investigación se centra ahora en reconstruir los movimientos de la atacante, determinar el motivo del ataque y revisar el uso de la fuerza por parte de los agentes, un procedimiento habitual en todos los casos de disparos policiales en Nueva York.
Con información de AFP.