El objeto que mostró Nicolás Maduro en sus fotos desde la cárcel y que ha llamado la atención

Nicolás Maduro sorprendió al mundo entero después de que se conocieran sus primeras fotos dentro del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, Estados Unidos.

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El derrocado dictador permanece en esta prisión después de una operación que permitió su captura, la cual se llevó a cabo el 3 de enero de 2026 en Venezuela.

Las imágenes se publicaron en la cuenta de X que manejaba cuando era presidente de Venezuela y no tardaron en hacerse virales.

Hay varios detalles que han llamado la atención, pero uno resalta: en una segunda imagen se ve que el exjefe de Estado venezolano lleva en su muñeca un reloj.

Esta es la foto en la que el derrocado dictador lleva un reloj. Foto: @NicolasMaduro

El reloj es de color negro y lo tiene en el mismo lado en el que está sosteniendo unas gafas; en la otra mano hace una señal de V mientras sonríe.

Este objeto se robó la atención de muchos usuarios en las redes sociales y hasta despertó especulaciones. De hecho, algunos aseguraron que se trata de imágenes realizadas con inteligencia artificial, aunque esto no ha sido confirmado.

En las prisiones federales de Estados Unidos está permitido que un recluso tenga un reloj, aunque este debe ser autorizado y normalmente los compran en el economato, una pequeña tienda que tiene la cárcel.

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Sin embargo, es importante mencionar que los relojes inteligentes no están autorizados.

Pese a la polémica que se ha desatado y a todas las especulaciones que hay, hasta el momento las autoridades norteamericanas no se han pronunciado acerca de estas imágenes del dictador que dan mucho de qué hablar.

Otras preguntas que se han difundido son cómo logró tomarse las fotografías, quién se las tomó y con qué propósito, teniendo en cuenta que estas, según se lee en la parte inferior derecha, fueron hechas el 25 de junio de 2026, pero solo hasta ahora salieron a la luz.