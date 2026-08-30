Una intensa tormenta acompañada de granizo sorprendió durante la tarde y noche del sábado 29 de agosto a habitantes y turistas del norte de Florianópolis, en el estado brasileño de Santa Catarina.

Canasvieiras fue una de las zonas más afectadas por las piedras de hielo, que perforaron techos, rompieron vidrios y parabrisas y dejaron daños en numerosas viviendas.

La alcaldía reportó más de 1.000 familias afectadas y declaró la situación de emergencia en el norte de la isla.

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Más de 1.000 familias resultaron afectadas

La dimensión de los daños llevó a las autoridades de Florianópolis a activar un operativo de atención para las personas damnificadas.

De acuerdo con información difundida por la Alcaldía de Florianópolis y recogida por medios brasileños, más de 1.000 familias resultaron afectadas por el temporal.

Equipos municipales y de la Defensa Civil comenzaron el registro de los damnificados, la evaluación de los daños y la distribución de lonas para cubrir temporalmente las viviendas afectadas.

La cifra todavía puede cambiar porque el levantamiento de daños continuaba este domingo.

De hecho, distintos reportes publicados durante la jornada han manejado cifras diferentes de viviendas afectadas a medida que avanzan las inspecciones.

La Defensa Civil de Santa Catarina informó que las fuertes lluvias acompañadas de granizo afectaron al menos a 23 municipios del estado y que cinco de ellos (Florianópolis, Biguaçu, Bom Jesus, Quilombo e Ipuaç), decretaron situación de emergencia.

Techos perforados y vehículos dañados

La intensidad del fenómeno fue suficiente para provocar perforaciones en techos y daños en estructuras de viviendas y automóviles.

La Epagri/Ciram explicó que el granizo cayó con fuerza y ocasionó perforaciones y destrucción de techos, además de daños en vidrios y parabrisas.

Una de las afectadas, citada por G1, fue la profesora Marli Aparecida Leal, residente de Canasvieiras, quien relató los daños sufridos en su vivienda.

“Perdí todo, está todo allá abajo del agua, está horrible”, dijo la mujer al describir el estado de su casa después de que el granizo perforara el techo de la cocina.

La misma habitante describió los agujeros provocados por las piedras como de un tamaño considerable, comparándolos con pelotas de golf.

Ante la magnitud de las afectaciones, el municipio declaró situación de emergencia en la región norte de la isla, una medida que permite ampliar y agilizar las acciones de respuesta y asistencia a la población damnificada.

La Defensa Civil estatal también comenzó a enviar asistencia humanitaria a los municipios afectados.

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Entre los elementos entregados se encuentran tejas, piezas para techos, colchones y kits de alojamiento destinados a las familias cuyas viviendas resultaron afectadas.

El episodio no significa que el riesgo meteorológico haya terminado.

La Defensa Civil de Santa Catarina había advertido desde el sábado sobre la posibilidad de tormentas con granizo, fuertes ráfagas de viento, lluvias intensas y alagamientos