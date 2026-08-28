Las playas se han consolidado como destinos muy apetecidos por los viajeros que buscan descansar y vivir planes diferentes en medio del contacto con la naturaleza. El mar, la arena y los paisajes costeros ofrecen la posibilidad de desconectarse de la rutina, disfrutar del buen clima y hacer actividades como nadar, practicar deportes acuáticos o simplemente relajarse frente a las aguas profundas.

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Cada playa ofrece una experiencia diferente según su entorno, gastronomía, cultura y biodiversidad. Para muchos viajeros, visitar este tipo de escenarios también representa la oportunidad de conocer nuevos paisajes, disfrutar de la vida local y pasar tiempo en pareja, con amigos o en familia, lo que las convierte en una opción atractiva para distintos tipos de viajes.

Ante esta realidad, con frecuencia portales y medios especializados en turismo realizan diferentes rankings que se convierten en guías de los mejores lugares para visitar.

Ipanema (Brasil) entró en el ‘ranking’ de las mejores playas de 2026, según TripAdvisor. Foto: Getty Images

Así, el reconocido portal de viajes TripAdvisor realizó su selección de las 24 mejores playas del mundo para 2026, un listado construido a partir de las experiencias, opiniones y calificaciones que los viajeros han dejado en la plataforma durante los últimos 12 meses.

La clasificación hace parte de los premios Best of the Best de Traveller’s Choice 2026, reconocimiento con el que la plataforma destaca algunos de los lugares, hoteles, restaurantes, playas y experiencias que han recibido las mejores valoraciones por parte de su comunidad de usuarios.

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La belleza de Ipanema

En este selecto grupo, que fue liderado por Isla Pasión (Cozumel, México), seguida por la playa de Elafonisi y Balos Lagoon, ambas en Creta (Grecia), las cuales ocuparon la segunda y tercera posición, solo se coló una playa sudamericana: Ipanema, en Río de Janeiro, Brasil.

Es un escenario mágico de una extensa franja de arena clara que se extiende por cerca de dos kilómetros frente al Atlántico, mientras al fondo se impone la silueta de la formación montañosa Dois Irmãos.

A lo largo de la costa, los tradicionales postos o estaciones de salvavidas y torres de vigilancia funcionan como puntos de referencia y de encuentro, entre los que destaca el posto 9, uno de los sectores con mayor movimiento y ambiente de Río de Janeiro.

Ipanema destaca por sus bellos paisajes. Foto: Getty Images

La vida en este paradisíaco destino transcurre alrededor del mar y la arena. Es común encontrar grupos de turistas disputando partidos de voleibol y fútbol playa, mientras surfistas y aficionados al bodyboard esperan las olas para lanzarse al agua.

Se dice que cuando empieza a caer la tarde, la playa adquiere una atmósfera todavía más especial. La música acompaña las charlas entre amigos, el sonido de las olas permanece de fondo y el ambiente evoca inevitablemente la famosa Garota de Ipanema, una de las canciones que ayudó a convertir este rincón de Río en un símbolo mundial.

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Además, sus restaurantes, cafés, tiendas y vida nocturna complementan la experiencia, haciendo que el atractivo de Ipanema vaya mucho más allá de sus paisajes.