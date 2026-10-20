La playa cerca de Bogotá que todo viajero debe conocer: enamora con sus paisajes de montaña y clima frío

Muy cerca de Bogotá hay destinos que resultan imperdibles y que no muchas personas conocen. Uno muy particular, con una belleza especial se encuentra a solo cuatro horas de la capital y brinda una experiencia de relajación en medio de un bello paisaje rodeado de montañas.

El rincón de Boyacá donde se come una de las mejores gallinas campesinas de la región, destino ideal para el ecoturismo

Se trata de Playa Blanca, ubicada a orillas del lago de Tota, que combina lindos paisajes, aguas de tonos azules y una playa de arena clara que contrasta con el clima fresco de esta región andina.

Es un escenario rodeado de colinas y vegetación, perfecto para contemplar la naturaleza y disfrutar de momentos de tranquilidad en familia, pareja o con amigos. Su singular belleza la convierte en uno de los atractivos naturales más reconocidos del departamento y en una alternativa diferente para quienes desean disfrutar de un paisaje de playa sin tener que viajar hasta las costas colombianas.

Playa Blanca es una de las mejores opciones para ir a la playa, sin tener que ir a las costas colombianas. Foto: Getty Images

Además de su atractivo visual, este lugar permite vivir experiencias relacionadas con el ecoturismo y la recreación al aire libre. Son diversos los planes que pueden realizarse allí. Por ejemplo, caminar por la orilla, admirar los paisajes del lago, observar aves y descubrir la biodiversidad de la zona.

De acuerdo con información de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá), este entorno ofrece condiciones propicias para promover el turismo regenerativo, una forma de viajar que busca generar un impacto positivo en los ecosistemas y las comunidades.

El municipio de Boyacá donde se encuentra la ‘piedra respondona’, un destino con historia y gran riqueza natural

La experiencia invita a apreciar el paisaje a través de los sentidos: escuchar los sonidos naturales, percibir los aromas de la vegetación, contemplar los colores del entorno y descubrir los sabores de la región. Su riqueza ecológica y su clima fresco convierten a Playa Blanca en una alternativa atractiva para quienes desean combinar el descanso con actividades al aire libre.

¿Qué se puede hacer en este destino?

Además de los planes más tranquilos, en Playa Blanca los viajeros tienen la posibilidad de llevar a cabo actividades acuáticas. Según las condiciones y las actividades autorizadas, los visitantes pueden hacer paseos en lancha y recorridos en motos náuticas.

Playa Blanca es un destino imperdible para visitar en Boyacá. Foto: Getty Images

De otro lado, sus escenarios naturales invitan a disfrutar de una comida al aire libre y pasar tiempo en compañía. En este caso, una de las principales recomendaciones es recoger todos los residuos y evitar cualquier acción que pueda contaminar el agua o deteriorar el entorno.

Más allá de su belleza, visitar este escenario natural representa una oportunidad para valorar la riqueza ambiental de Boyacá y recordar la importancia de conservar estos ecosistemas que se han consolidado como una de las grandes riquezas de la región.