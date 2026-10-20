Parece sacado de Europa: el pueblo de Boyacá a tres horas de Bogotá que sorprende por sus coloridos jardines

Boyacá es uno de los destinos colombianos que sorprende por sus paisajes naturales, sus calles tradicionales y sus escenarios llenos de color. Entre sus rincones más llamativos se encuentra Guayatá, un municipio ubicado a unas tres horas de Bogotá que ha llamado la atención por sus jardines y árboles de siete cueros, cuyas flores moradas, rosadas y violetas crean una postal que recuerda a los paisajes europeos.

El bello rincón de Boyacá que pocos conocen y comparan con los Alpes suizos por sus montañas y verdes paisajes

Este destino se ha convertido en una opción para quienes buscan escapar de la rutina y disfrutar de la naturaleza sin alejarse demasiado de la capital. Su principal atractivo es el Jardón de Siete Cueros, un espacio que combina el bosque nativo andino con un diseño paisajístico que destaca por la distribución de sus árboles, flores y senderos naturales.

El árbol siete cueros es el protagonista de este escenario. Cuando florece, sus copas se cubren de tonos fucsias, rosados y violetas que transforman el paisaje montañoso. Por esta razón, algunos visitantes relacionan sus colores con los campos de lavanda de la Provenza francesa, aunque existe una diferencia: en Guayatá, las tonalidades aparecen principalmente en las copas de los árboles y no en plantas que crecen directamente del suelo.

Para apreciar este espectáculo natural, agosto, septiembre y octubre son meses recomendados. En agosto comienza la floración de los siete cueros, mientras que septiembre suele ser el periodo de mayor esplendor, cuando las montañas adquieren una apariencia de alfombra violeta.

En octubre, los colores empiezan a perder intensidad y los árboles recuperan progresivamente su tonalidad verde.

Además de contemplar las flores, los viajeros pueden recorrer senderos naturales, conocer quebradas y cascadas y caminar por antiguos caminos de herradura.

A diferencia de los jardines europeos tradicionales, caracterizados en algunos casos por fuentes, esculturas y laberintos artificiales, este lugar conserva una conexión directa con el paisaje andino.

Los recorridos suelen coordinarse con guías locales o agencias comunitarias. Generalmente, los visitantes llegan en carro desde el parque principal de Guayatá hasta el sector del jardín y después realizan una caminata de montaña de intensidad media.

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El viaje por carretera desde Bogotá dura aproximadamente tres horas, dependiendo del tráfico y las condiciones de la vía. La ruta pasa por Tocancipá, Gachancipá y el sector de El Sisga, para continuar por Machetá y Guateque.

Desde este último municipio se toma la vía hacia Guayatá, cuyo tramo final dura alrededor de 30 minutos. Así, este lugar se presenta como una opción para descubrir uno de los paisajes más llamativos de Boyacá, especialmente durante la temporada de floración, cuando sus montañas se tiñen de violeta y ofrecen una experiencia natural que recuerda a algunos rincones de Europa.