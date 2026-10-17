La intensa agenda de Álvaro Uribe en Europa

El expresidente Uribe estuvo una semana en Europa con una agenda académica intensa. Conoció Praga y quedó deslumbrado con la arquitectura de esa ciudad que recorrió caminando y en Uber. Estuvo acompañado del empresario Luigi Echeverry, quien testificó cómo el expresidente paró tráfico por las calles por donde caminó sin escoltas. En España le pidieron fotos y autógrafos.

Álvaro Uribe Vélez y Real Madrid se unen por el terremoto en Colombia: definieron ayudas para las víctimas

Además de Madrid, Uribe estuvo en Pamplona, adonde no iba desde que fue gobernador de Antioquia. En la Universidad de Navarra le confirmaron que hace años no tenían a un visitante internacional tan taquillero. Allí habló de Colombia, democracia y Venezuela, y dijo que era necesario definir pronto la fecha para unas elecciones libres en el vecino país.