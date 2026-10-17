La intensa agenda de Álvaro Uribe en Europa

El expresidente Uribe estuvo una semana en Europa con una agenda académica intensa. Conoció Praga y quedó deslumbrado con la arquitectura de esa ciudad que recorrió caminando y en Uber. Estuvo acompañado del empresario Luigi Echeverry, quien testificó cómo el expresidente paró tráfico por las calles por donde caminó sin escoltas. En España le pidieron fotos y autógrafos.
Además de Madrid, Uribe estuvo en Pamplona, adonde no iba desde que fue gobernador de Antioquia. En la Universidad de Navarra le confirmaron que hace años no tenían a un visitante internacional tan taquillero. Allí habló de Colombia, democracia y Venezuela, y dijo que era necesario definir pronto la fecha para unas elecciones libres en el vecino país.