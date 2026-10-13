Los reyes de España inician visita crucial en el Ceuta, tras polémica por entrada masiva de migrantes

Los reyes de España fueron recibidos por una multitud entusiasta en Ceuta, enclave en el norte de África cuya soberanía reivindica Marruecos, y que visitan en un clima de tensión diplomática dos meses y medio después de la irrupción masiva de migrantes desde el país vecino.

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En su primera visita a Ceuta desde su subida al trono en 2014, Felipe VI y Letizia llegaron al ayuntamiento de la ciudad, donde los esperaba la gente con banderas de España, mientras se oían cánticos de “Yo soy español, español” y “Ceuta unida, jamás será vencida” y repicaban las campañas de una iglesia.

Los Reyes han saludado a los ceutíes a su llegada al Palacio Autonómico de Ceuta, donde han dado comienzo a su visita oficial a la ciudad autónoma. ➡️https://t.co/C3ygk06Sd4 https://t.co/zcUSFAuoSS — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) October 13, 2026

Los reyes, que dormirán en Ceuta, partirán el miércoles a Melilla, el otro enclave español norafricano.

El último rey español que visitó estos enclaves fue Juan Carlos I, padre del actual monarca, en noviembre de 2007. Aquel viaje derivó en una crisis diplomática con Rabat, que reivindica su soberanía sobre ambos territorios.

Días antes de la visita, el rey de Marruecos, Mohamed VI, rechazó cualquier “presión” o “chantaje” sobre la cooperación con España y denunció la “instrumentalización” política y mediática de la crisis migratoria.

Este viaje se produce a menos de siete semanas de las elecciones anticipadas del 29 de noviembre, en las que la migración es uno de los principales focos de tensión de la campaña.

El rey Felipe VI de España (derecha) y la reina Letizia saludan desde el balcón del Ayuntamiento a su llegada al enclave español de Ceuta, en el norte de África, el 13 de octubre de 2026. Foto: AFP

Ceuta, una ciudad de algo más de 80.000 habitantes, intenta recuperar la normalidad tras la conmoción provocada por la llegada de más de 70.000 migrantes procedentes de Marruecos a finales de julio.

Aunque la mayoría regresó en las horas posteriores, varios miles permanecieron en este pequeño territorio situado entre el Mediterráneo y el Atlántico, donde parte de la población se sintió abandonada por el Estado durante las primeras horas de caos.

Ana María Díaz, una jubilada de 69 años, dijo sentir “mucha alegría” por la llegada de los reyes, si bien ha sido “un poquillo tarde”. Ceuta sigue “fatal” y “la solución es que (los migrantes) se vayan”, agrega.

Los reyes acudirán al cementerio de Sidi Embarek, donde rendirán homenaje a más de un centenar de personas que murieron durante la entrada masiva de migrantes, según Madrid y Rabat.

Migrantes cruzan desde Marruecos hacia el enclave español de Ceuta, el jueves 30 de julio de 2026. Foto: AP Photo/Antonio Sempere

Más tarde, Felipe VI, que ya calificó de “inaceptable” lo ocurrido en Ceuta, hablará ante representantes de la sociedad local.