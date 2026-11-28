El primer ministro interino de Israel, Benjamin Netanyahu, y su principal rival político, Gadi Eisenkot, se reunirán este domingo, 29 de noviembre, para discutir una propuesta sobre ejercer una jefatura de gobierno rotatoria en el país.

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Tras una elección a finales de octubre que no dejó a ningún bloque con mayoría en el parlamento, fue Eisenkot quien recibió el encargo del presidente israelí, Isaac Herzog, de formar gobierno, después de que el jefe de Estado consultara con todos los partidos.

Desde entonces, Eisenkot ha intentado armar una coalición para sacar del cargo a Netanyahu. Sin embargo, se ve limitado tanto por la oposición a apoyarse en partidos árabe-israelíes como por las posibles concesiones necesarias para incorporar a los partidos ultraortodoxos.

El líder del partido Yashar, Gadi Eisenkot, se dirige a sus seguidores durante el mitin final de campaña el 25 de octubre de 2026 en Tel Aviv, Israel. Foto: Getty Images

“El primer ministro Benjamin Netanyahu y el presidente del partido Yashar, Gadi Eisenkot, hablaron y acordaron reunirse mañana a las 10:00 a.m. hora local” en un hotel de la ciudad costera israelí de Herzliya, indicó el partido Likud de Netanyahu en un comunicado publicado el sábado por la noche.

Netanyahu, el primer ministro que más tiempo ha ejercido el cargo en Israel, propuso este sábado en redes sociales ejercer un gobierno de unidad rotatorio.

“Mi responsabilidad como líder me obliga a dejar todo de lado (...) y aceptar que Gadi Eisenkot ejerza primero como primer ministro, mientras yo desempeñaré el cargo de primer ministro alterno al inicio del mandato”, apuntó Netanyahu.

Eso llevó a Eisenkot a responder con una oferta propia a Netanyahu y a su partido derechista Likud. En un comunicado, afirmó: “Estoy preparado para comprobar en las próximas 24 horas hasta qué punto habla en serio”.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se dirige a los legisladores en la Knesset, el parlamento israelí, en Jerusalén. Foto: AP Photo/Ohad Zwigenberg

La propuesta llegó un día después de que Eisenkot prometiera anunciar la formación del próximo gobierno antes de la fecha límite oficial del 6 de diciembre, sin recurrir a la opción de una prórroga de 14 días.

Se esperaba que Eisenkot formara una coalición con partidos opuestos a Netanyahu, aunque su partido, el centrista Yashar, también ha mantenido negociaciones con el Likud, la formación liderada por el primer ministro interino.

El viernes, Eisenkot había acusado al Likud de ralentizar las conversaciones de coalición con el objetivo de provocar nuevas elecciones.

Su amplio bloque político ha enfrentado divisiones sobre si debe aliarse con los partidos ultraortodoxos, con las listas de mayoría árabe o formar un gobierno de unidad con el Likud.

Los adversarios de Netanyahu se burlaron de su propuesta de una jefatura de gobierno rotatoria.

Gadi Eisenkot, líder del partido Yashar, habla con los medios al llegar a la ceremonia de juramento de los nuevos miembros de la Knéset, el Parlamento israelí, en Jerusalén, el martes 10 de noviembre de 2026. Foto: AP Photo/Ohad Zwigenberg

Hasta ahora, el partido Yashar de Eisenkot ha alcanzado acuerdos de coalición con partidos que le otorgan 36 diputados, lejos de los 61 necesarios para obtener la mayoría en el Parlamento israelí.

*Con información de AFP.