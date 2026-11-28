Este sábado, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) indicó que el sismo en Los Ángeles tuvo una magnitud preliminar de 5.2.

Terremoto sacude a Los Ángeles y se emiten alertas de “gravedad severa”

El epicentro se ubicó a unos 6 kilómetros al oeste-suroeste de Manhattan Beach, California, agregó el USGS. Se sintieron fuertes temblores en la costa oeste, incluyendo el Área de la Bahía.

Los videos grabados por residentes de las zonas aledañas a Los Ángeles muestran fuertes temblores. Hasta el momento, no hay información sobre los daños, ya que las autoridades están haciendo una evaluación.

Chevron refinery in Los Angeles, California performs a burn off after a magnitude 5.0 earthquake strikes the area. https://t.co/KBJujUu3rS — Noteworthy News (@newsnoteworthy) November 28, 2026

El gran incendio que se desató cerca del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, momentos después del fuerte sismo que sacudió el sur de California este sábado por la mañana, correspondió a una quema controlada de seguridad rutinaria en una refinería vecina y no fue consecuencia de los daños causados por el terremoto.

Según videos de testigos presenciales y datos sísmicos, el incendio se produjo en la refinería de Chevron, ubicada en El Segundo, al sur del aeropuerto LAX.

BREAKING: A large fire and thick smoke are visible at the Chevron refinery following a magnitude 4.7 earthquake Los Angeles County, California. https://t.co/OxgIGUYH8i — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 28, 2026

Testigos presenciales en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y en Manhattan Beach informaron haber visto humo proveniente del incendio. Las imágenes y los videos que circulan en las redes sociales muestran llamas que se elevan hacia el cielo, acompañadas de una densa columna de humo.

A pesar de las repentinas llamas, la ciudad de El Segundo confirmó en un comunicado que Chevron estaba realizando una “quema controlada de seguridad” y que no se reportaron heridos ni daños estructurales importantes.

Impresionantes imágenes difundidas en las redes sociales mostraron los efectos del terremoto: un avión se vio obligado a abortar el aterrizaje y se reportaron daños en las ventanas del aeropuerto de Los Ángeles, cuyos fragmentos quedaron esparcidos por el suelo.

#Internacionales | 🇺🇸🔴 Un video muestra ventanas rotas en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, #California, tras un sismo que sacudió la zona. Vídeo: Cortesía. https://t.co/p9CxS5bMQU — #ÚltimaHora (@ultimahsv) November 28, 2026

Las vibraciones también provocaron una enorme cola en la fila de migración, ya que las máquinas se apagaron.

Una persona que afirmaba estar dentro del aeropuerto describió el terremoto como una ola que se movía bajo sus pies e indicó cómo caían paneles del techo al suelo.

Dikin Baus, otro viajero que supuestamente se encontraba dentro del aeropuerto, escribió en X: “Fue una locura. El impacto fue bastante fuerte y, mientras embarcábamos, sentimos algunas réplicas más”.

🚨 NOW: MORE GLASS just shattered onto LAX airport's floors after another earthquake, and the whole area is blocked off now No major damage or injuries reported yet. Los Angeles keeps shaking ‼️ https://t.co/ypUbuLNK2v — Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 28, 2026

Un video compartido por un residente de California desde el interior de su casa mostró marcos de las paredes arrancados y lámparas volcadas, lo que evidencia el impacto potencialmente masivo que sintieron las personas en las zonas cercanas.

Just had a big earthquake in LA! https://t.co/ZpZjbWmyp7 — Tesla Joy (@TeslaJoy) November 28, 2026

La Oficina de Gestión de Emergencias del gobernador de California emitió una alerta tras el terremoto registrado frente a las costas de Manhattan Beach. La entidad informó que está trabajando en coordinación con las autoridades locales para evaluar el impacto potencial del sismo. Hasta el momento, no se han reportado heridos ni daños de consideración.