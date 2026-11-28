Dos aviones de la aerolínea American Airlines rozaron sus alas cuando se preparaban para despegar del Aeropuerto Ronald Reagan que sirve a la ciudad de Washington D.C, la capital de Estados Unidos.

De acuerdo con el reporte de las autoridades aeronáuticas, en el hecho que ocurrió a las 5:00 de la tarde del pasado viernes, 27 de noviembre, no se registraron heridos.

American Airlines señaló al medio local CBS News que tras el incidente ambos aviones regresaron a sus puertas de embarque y fueron “retirados del servicio para ser inspeccionados” por su equipo técnico.

La Autoridad Aeroportuaria Metropolitana de Washington afirmó que su personal de bomberos y rescate acudió a atender ambos aviones. De igual manera, indicó que no se registraron interrupciones en ningún otro vuelo.

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Uno de los aviones tenía como destino Dallas, mientras que el otro se dirigía a Chicago. La aerolínea indicó que los pasajeros serían reubicados en otras aeronaves para cumplir con sus itinerarios.

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Un avión se sale de la pista en el aeropuerto de Miami

En otro hecho registrado el pasado 25 de noviembre, fueron suspendidas de manera temporal las operaciones en en el Aeropuerto Internacional de Miami, en el sur del estado de Florida (Estados Unidos), luego de que un avión de carga de la compañía FedEx Express se saliera de la pista.

De acuerdo con los reporte, el incidente involucró a un aparato McDonnell Douglas MD-11F que operaba bajo el identificador de vuelo FedEx Express 910 (FDX910)

De acuerdo con los reportes oficiales entregados por la terminal aérea y la Administración Federal de Aviación (FAA), el incidente ocurrió hacia las 8:40 p. m. con un aparato McDonnell Douglas MD-11F que operaba el vuelo FedEx Express 910 (FDX910) procedente de Memphis, sin que se registraran personas heridas.

Material audiovisual difundido tras el suceso mostró a la aeronave de carga de FedEx Express detenido completamente sobre el césped contiguo a la superficie asfaltada, sin daños estructurales aparentes en el fuselaje.

A través de un comunicado oficial, la administración del aeropuerto precisó que el carguero sobrepasó la pista 26R y que se restringió la operación aérea únicamente a una pista mientras los equipos de emergencia atendían la contingencia.

“Una aeronave de FedEx sobrepasó la pista 26R en el Aeropuerto Internacional de Miami aproximadamente a las 8:40 p. m. Todas las pistas están cerradas excepto la pista 9R. Unidades de Bomberos de Miami-Dade han respondido y no se reportan heridos. Se recomienda a los pasajeros que tienen programado viajar esta noche que consulten directamente con sus aerolíneas para conocer las últimas actualizaciones de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto. Agradecemos la paciencia de nuestros pasajeros mientras trabajamos para reanudar las operaciones normales de manera segura”, indicó el Aeropuerto Internacional de Miami.