Los organismos de inteligencia europeos y la OTAN consideran que Rusia estaría ultimando los preparativos para poner en órbita, en diciembre próximo, un satélite concebido para transportar una bomba nuclear.

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La información fue revelada inicialmente este martes, tras una investigación conjunta de las cadenas alemanas WDR y NDR, junto con el diario Süddeutsche Zeitung.

Hasta el momento, el Gobierno ruso no ha confirmado que tenga previsto realizar un lanzamiento de estas características.

El aspecto más llamativo de esta revelación es la cercanía de la fecha prevista. Ya en octubre, la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos (DIA) había difundido un informe en el que advertía que Moscú trabajaba en el desarrollo de un satélite con capacidad para llevar un armamento nuclear.

El satélite podría ser enviado por Rusia Foto: Getty Images/iStockphoto

En ese documento, la agencia explicaba que “una detonación nuclear en el espacio generaría un pulso electromagnético capaz de afectar instantáneamente a los satélites situados dentro de su alcance y podría causar daños a la infraestructura civil; además, produciría un entorno de elevada radiación que aceleraría el deterioro de los satélites que no cuenten con protección en esa área”.

Según la información disponible, el satélite ruso capaz de transportar un arma nuclear, denominado “Sputnik-S”, ya estaba construido y almacenado en la región de Moscú.

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El lanzamiento en sí no presentaría grandes dificultades técnicas, pero su puesta en órbita marcaría un cambio radical en la militarización del espacio.

Según informes, los servicios de inteligencia de los países de la OTAN han compartido información sobre el satélite. Esta semana, el secretario general de la alianza afirmó que proteger el territorio de la OTAN incluye mantenerlo a salvo de amenazas a los sistemas espaciales.

Vladimir Putin Foto: AP

La embajada rusa en Berlín declaró que rechaza categóricamente todas estas acusaciones infundadas. Haciéndose eco de la negación de Moscú en 2024, calificó los informes de “propaganda” y añadió que Rusia se adhiere estrictamente al Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967.

La perspectiva de que existan armas nucleares fuera de la Tierra contribuyó a impulsar las negociaciones del tratado invocado por Rusia.

Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética encontraron puntos en común para mantener estas armas fuera de la órbita. Fue una lección de cooperación, a pesar de la competencia y el conflicto, que vale la pena recordar en lo que hoy se denomina la “carrera espacial”.