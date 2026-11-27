La denuncia de la escritora mexicana Ximena Santaolalla contra su padrastro, Francisco Aguirre Gómez, uno de los empresarios más influyentes de México y quien durante 27 años estuvo al frente de Grupo Radio Centro, ha conmocionado al país.

La autora asegura que sufrió abusos sexuales reiterados desde los cinco hasta los 14 años, durante casi una década, y decidió revelar públicamente el nombre del hombre al que acusa después de guardar silencio durante 38 años.

El testimonio se conoció el 25 de noviembre de 2026, a través de una entrevista con el diario El País de España, coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En ella, Santaolalla relató la violencia que, según su denuncia, vivió dentro de su propio hogar y aseguró que las agresiones ocurrían prácticamente a diario. La escritora calcula que fueron alrededor de 2.500 episodios, una cifra que da cuenta de la dimensión del relato que decidió hacer público.

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Los hechos que señala habrían ocurrido entre 1988 y 1997, tanto en la vivienda familiar en Ciudad de México como durante viajes al extranjero. Santaolalla contó que, durante años, los abusos formaron parte de una rutina que transcurría entre sus actividades escolares, las tareas, las comidas y la hora de dormir. Según su relato, el hombre entraba a su habitación durante la noche y la agredía sexualmente.

La autora también aseguró que intentó alertar a su madre en diferentes momentos de su infancia. Le habría contado lo sucedido cuando tenía ocho, diez y 13 años, sin que la situación se detuviera. Su madre, Adriana Abdó, confirmó que recibió esas advertencias y reconoció que no actuó como debía. En declaraciones recogidas por El País, expresó arrepentimiento y admitió que, en ese momento, estuvo condicionada por el miedo, el poder y la posición económica de su entonces pareja.

Santaolalla relató que los abusos terminaron en 1997, cuando, durante un viaje familiar a Nueva York, despertó mientras su padrastro presuntamente la agredía, pese a encontrarse en la misma cama que su madre. La escritora aseguró que gritó, se enfrentó a él y volvió a pedir que denunciaran lo ocurrido. Sin embargo, según su versión, la decisión fue no acudir a las autoridades por temor a las consecuencias que una detención podría tener para su hermano menor.

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El caso no es nuevo para las autoridades. En abril de 2019, Santaolalla presentó una denuncia en Francia por hechos que, según su relato, también ocurrieron durante viajes a París. El procedimiento fue desestimado por cuestiones de jurisdicción, dado que tanto ella como el señalado eran mexicanos y residían en México. La escritora explicó que decidió acudir a ese país porque, en ese momento, consideraba que los delitos habían prescrito en México.

La autora también reveló que el 30 de mayo de 2026 firmó un acuerdo de confidencialidad con Aguirre, que contemplaba compromisos económicos destinados a organizaciones de protección infantil, el mantenimiento de una pensión para su madre y la difusión de campañas de prevención del abuso sexual a través de medios de Grupo Radio Centro. Santaolalla sostiene que el empresario incumplió lo acordado, motivo por el cual consideró que el pacto había perdido sentido y decidió hacer pública su denuncia.

El empresario, de 85 años, dejó la presidencia del Consejo de Administración de Grupo Radio Centro el 19 de noviembre, días antes de que el testimonio se difundiera. La compañía anunció que su hijo asumiría el cargo. Aguirre no ha respondido públicamente a las acusaciones, mientras que Grupo Radio Centro ha señalado que no se pronunciará sobre asuntos personales.

La decisión de Santaolalla de revelar públicamente el nombre del empresario, según explicó, también responde al temor de que otras menores puedan estar expuestas a situaciones similares. La escritora asegura que ha advertido a personas de su entorno sobre lo sucedido y que conoce a otras mujeres que, según sus relatos, también habrían sido víctimas. Por esa razón, considera que seguir guardando silencio podría contribuir a perpetuar la impunidad.

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“Decidí hacer público su nombre, porque el silencio sí genera impunidad”, sostuvo en la entrevista con El País. Su decisión ha reabierto el debate en México sobre la violencia sexual contra menores, el papel de los adultos que conocen estos casos y las dificultades que enfrentan las víctimas cuando los presuntos agresores pertenecen a círculos de poder.

La respuesta pública al testimonio ha sido amplia. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, manifestó su solidaridad con la escritora y aseguró que cuenta con el respaldo del Gobierno federal si decide formalizar una denuncia. La mandataria reveló que le envió un mensaje personal y puso a disposición el acompañamiento de la Secretaría de las Mujeres y de las instituciones correspondientes para que pueda avanzar en un eventual proceso judicial.

“Todo el apoyo del Gobierno de México para presentar la denuncia y lo que ella decida, evidentemente, pero que sepa que estamos con ella”, expresó Sheinbaum durante su conferencia matutina. La presidenta aclaró que la decisión de acudir ante las autoridades corresponde a Santaolalla, aunque insistió en que no está sola.

Periodistas, escritoras, artistas y figuras políticas también han expresado su respaldo. Entre las voces que se pronunciaron está la cantante Sasha Sokol, quien ha llevado su propia batalla legal por hechos de violencia relacionados con el productor Luis de Llano. La solidaridad entre ambas mujeres ha puesto nuevamente en discusión la importancia de escuchar a las víctimas, evitar que sean revictimizadas y cuestionar los mecanismos sociales que durante años normalizaron o encubrieron la violencia sexual contra menores.

La historia de Santaolalla también está ligada a la literatura. En 2025 publicó Un jardín al fondo de la noche, una novela que aborda el trauma de una niña que enfrenta la violencia y construye un universo interior para intentar sobrevivir. Tras hacer pública su denuncia, la autora confirmó que el libro tiene un trasfondo autobiográfico y que buena parte de su experiencia personal se encuentra reflejada en la historia de Guinea, su protagonista.

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Santaolalla es abogada, escritora, editora y psicoterapeuta especializada en el acompañamiento de sobrevivientes de violencia temprana. Estudió Derecho en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), realizó una maestría en creación literaria en la Universidad de Nueva York y ha desarrollado su carrera entre la escritura, la investigación y el trabajo editorial. Su primera novela, A veces despierto temblando, recibió en 2021 el Premio Mauricio Achar–Literatura Random House, uno de los reconocimientos que impulsó su trayectoria en el panorama literario mexicano.

La autora ha explicado que las consecuencias de los abusos se extendieron durante años y afectaron diferentes aspectos de su vida, desde su salud mental hasta sus relaciones personales.