Una situación irregular registrada durante la mañana del 26 de noviembre en la refinería de Amuay, ubicada en la península de Paraguaná, estado Falcón, Venezuela, provocó la evacuación preventiva de trabajadores y una intensa movilización de los equipos de emergencia.

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El incidente estuvo acompañado de una densa columna de humo negro que pudo observarse desde distintos puntos de las comunidades cercanas.

De acuerdo con información difundida por el medio regional Impacto Venezuela, varios trabajadores reportaron explosiones en las inmediaciones de la Planta 2 del complejo refinador, lo que llevó a activar los procedimientos de seguridad y retirar al personal que se encontraba en las instalaciones.

Las primeras informaciones sobre el suceso comenzaron a circular en redes sociales, donde fueron compartidos videos que muestran una considerable cantidad de humo elevándose sobre las instalaciones industriales.

Una explosión y un incendio se registro dentro de dos plantas de la Refinería de Amuay, parte del Centro de refinación Paraguaná Foto: AFP

Las imágenes generaron preocupación entre los habitantes de la zona debido a la magnitud de la columna visible desde diferentes sectores de la península.

El periódico venezolano La Verdad informó que el incidente comenzó después de las 9:50 de la mañana y que, aproximadamente a las 10:40, la situación ya se encontraba bajo control.

El medio también señaló que trabajadores reportaron varias explosiones cerca de la Planta 2 y que se había producido la evacuación del personal.

Por su parte, el portal regional Cactus24 publicó que el incidente correspondió a un incendio registrado en el área de la Planta 1, posiblemente relacionado con una fuga de combustible.

Posteriormente, el mismo medio informó que los equipos de bomberos del Complejo Refinador de Paraguaná lograron controlar las llamas en el área de trincheras de las plantas 1 y 2.

Hasta el momento de las publicaciones consultadas, no se habían reportado personas heridas ni fallecidas. Sin embargo, tampoco existía un balance oficial que permitiera establecer con precisión la magnitud de los daños materiales o las causas que originaron la emergencia.

La Planta 1 y 2 sufrió un incidente que derivó en explosiones. Foto: Getty Images/ X (Antes Twitter) @ImpactoVE

Petróleos de Venezuela (PDVSA) tampoco había difundido un comunicado específico sobre el incidente de Amuay. Por esta razón, las versiones relacionadas con una posible fuga de combustible y el origen de las explosiones permanecían sin confirmación oficial.

El episodio vuelve a poner la atención sobre las condiciones de seguridad de la infraestructura petrolera venezolana. El Centro de Refinación Paraguaná, integrado por las refinerías de Amuay y Cardón, constituye una de las instalaciones industriales más importantes del país y ha enfrentado diferentes dificultades operativas durante los últimos años.

La refinería de Amuay también tiene antecedentes de emergencias graves. El 25 de agosto de 2012, una explosión en sus instalaciones dejó 55 personas fallecidas y 156 heridas, además de importantes daños materiales en el complejo y las comunidades cercanas.

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Mientras continúan las consultas sobre lo ocurrido este jueves, la atención permanece centrada en determinar las causas del incendio, verificar las condiciones de las instalaciones y establecer si hubo afectaciones en las operaciones petroleras.