La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) abrió una línea telefónica confidencial para denunciar casos que vinculan a cárteles de droga con funcionarios y autoridades políticas de México, generando críticas de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha calificado la iniciativa de injerencia.

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“Imagínense que la Secretaría de Seguridad abriera un WhatsApp para la denuncia de la corrupción en Estados Unidos. ¿Cómo lo vería el Gobierno de Estados Unidos? Es evidente que es un asunto de injerencia”, dijo la mandataria este jueves.

Horas antes, el jefe de la DEA, Terry Cole, publicó en redes sociales una dirección de correo electrónico y un número de teléfono para los ciudadanos que quieran dar información sobre presuntas irregularidades en Sinaloa, informando que más tarde se ofrecerían otros contactos para posibles denunciantes en Jalisco.

#Mañanera @Claudiashein calificó como injerencia el anuncio del director de la DEA, Terry Cole, sobre abrir líneas de comunicación para recibir denuncias contra funcionarios o personas vinculadas al Cártel de Sinaloa. ‘Imagínense que la SSPC abriera un WhatsApp para la denuncia de la corrupción de EU. ¿Cómo lo vería el gobierno de EU?’, dijo. 📹 Gobierno federal https://t.co/uhCGj87YOO — REFORMA (@Reforma) November 26, 2026

“Tu información importa. Tu identidad y tu seguridad importan. Si tienes información, comunícate con la DEA a través de los canales de denuncia designados. Puedes denunciar de forma confidencial y anónima”, escribió Cole, quien ha puesto el foco en los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación.

El objetivo es recabar información sobre integrantes y socios de organizaciones consideradas terroristas por Estados Unidos, y eso incluye a los cárteles, así como de funcionarios y responsables políticos corruptos que colaboran con estos grupos y estructuras criminales que sirvan para lavar dinero del “narcoterrorismo”.

En su mensaje en redes sociales, Cole citó a varios periodistas mexicanos, así como a algunos de los principales medios del país, por ejemplo, El Universal, Excelsior, Milenio y Reforma.

Estos canales ya habían sido utilizados por Estados Unidos este mismo año para, primero en febrero, recabar información sobre René Arzate García, alias la Rana, y Alfonso Arzate García, alias el Aquiles, identificados como socios en Tijuana de Los Mayos, una de las facciones del Cártel de Sinaloa.

The @DEAHQ has established dedicated tip lines to receive information regarding: Members and associates of designated Foreign Terrorist Organizations (FTOs). Corrupt government officials providing material support to designated FTOs. Criminal networks and individuals laundering money to finance narcoterrorism. Your information matters. Your identity and safety matter. If you have information, connect with the DEA through the designated reporting channels. Confidential and anonymous reporting is available. For Sinaloa: WhatsApp and Signal: +1-858-298-5670, Threema ID: PTJ4HS3J, MFSinaloaTipLine@dea.gov Together, we can expose corruption, disrupt financial networks, dismantle narcoterrorist organizations, and protect our communities. @CarlosLoret @aristeguicnn @lopezdoriga @jorgeramosnews @Adela_Micha @CiroGomezL @azucenau @PaolaRojas @beltrandelrio @El_Universal_Mx @Reforma @Milenio @Excelsior Numbers for Jalisco/CJNG will be posted tomorrow . — DEA Terry Cole (@DEATerryCole) November 26, 2026

Posteriormente, en septiembre, se recurrió a estos medios para intentar tener pistas sobre Ismael Zambada Sicairos, alias el Mayito Flaco, señalado como líder de esa facción. Ninguno de estos objetivos ha sido capturado.

Por su parte, Sheinbaum ha instado a Cole a centrarse en las propias redes criminales en Estados Unidos y ha citado trabajos periodísticos en los que se denuncian casos de connivencia de agentes de la DEA con el tráfico de fentanilo.

“¿En Estados Unidos no hay tráfico de drogas? Pues ahí está el consumo. ¿Quién distribuye la droga? ¿Dónde queda el dinero de la distribución y la venta de droga de fentanilo ilegal en Estados Unidos? (…) ¿Qué está haciendo Estados Unidos en Estados Unidos?”, se ha preguntado la mandataria mexicana.

Donald Trump y Claudia Sheinbaum. Foto: Montaje El País

Sheinbaum ha destacado algunos de los logros de su administración en la lucha contra las drogas, incluido el desmantelamiento de laboratorios de metanfetaminas, un descenso de casi el 50 % en el número de homicidios, incautaciones, detenciones y la entrega a Estados Unidos de casi un centenar de presuntos criminales.