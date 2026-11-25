Kilmar Ábrego García llegó este miércoles a Madrid, España, después de abandonar voluntariamente Estados Unidos, donde enfrentaba una prolongada disputa judicial con el Gobierno de Donald Trump.

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El salvadoreño, de 31 años, viajó en un vuelo comercial desde el aeropuerto de Washington-Dulles, que aterrizó en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 10:59 a. m., informó EFE.

Su salida se produjo tras un acuerdo con las autoridades estadounidenses cuyos términos no han sido divulgados. La decisión puso fin, por ahora, a meses de incertidumbre, luego de que la administración de Trump intentara trasladarlo a países africanos como Uganda, Esuatini, Ghana y Liberia.

Sus abogados cuestionaron esos planes y sostuvieron que no podía ser enviado a lugares donde careciera de garantías.

ARCHIVO - Kilmar Abrego García llega al tribunal federal, el 26 de febrero de 2026, en Nashville, Tennessee. (Foto AP/George Walker IV, Archivo) Foto: AP Photo/George Walker IV

El caso adquirió relevancia internacional en marzo de 2025, cuando Ábrego fue deportado a El Salvador pese a una orden migratoria que impedía su expulsión a ese país debido al riesgo de persecución que había alegado.

La administración estadounidense reconoció ante la Corte Suprema que el traslado fue un “error administrativo”. El máximo tribunal ordenó al Gobierno facilitar su regreso y garantizar que su caso fuera tratado como si no hubiera sido enviado ilegalmente a territorio salvadoreño.

La decisión figura en el expediente Noem contra Ábrego García, publicado en abril de 2025. El episodio reavivó el debate sobre el respeto a las órdenes judiciales en procesos migratorios.

Tras permanecer varios meses en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), Ábrego fue devuelto a Estados Unidos en junio de 2025. Allí enfrentó cargos federales por presunto tráfico de migrantes, que negó.

En mayo de 2026, un juez desestimó el proceso al considerar que la investigación respondía a una motivación de carácter retaliatorio. Después, las autoridades migratorias retomaron la posibilidad de expulsarlo y señalaron a Liberia como destino, opción que sus representantes legales impugnaron.

El Departamento de Seguridad Nacional calificó su salida como una “autodeportación” y celebró que abandonara el país. También criticó la política migratoria española y reiteró acusaciones contra el salvadoreño, quien ha negado pertenecer a pandillas. Su equipo legal describió el viaje como una salida voluntaria, en un vuelo comercial y hacia un país elegido por él.

Kilmar Abrego García, de nacionalidad salvadoreña, llega al aeropuerto de Madrid tras abandonar Estados Unidos, el miércoles 25 de noviembre de 2026. (Foto AP/Francisco Seco) Foto: AP Photo/Francisco Seco

En España, Ábrego podrá ingresar como turista, según su abogado Chris Newman, quien explicó a EFE que su pasaporte se lo permite.

La duración de su estancia aún no está definida. Newman adelantó que Madrid será la primera parada de una gira internacional de conferencias para contar su experiencia frente a las políticas migratorias de Trump.

Su llegada a España no despeja las dudas sobre su futuro. Sus abogados consideran que la estancia puede ser temporal y mantienen abierta la posibilidad de que, bajo otra administración estadounidense, busque regresar para reunirse con su esposa y su hijo, ambos ciudadanos de Estados Unidos.

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El caso reabre el debate sobre las deportaciones, las garantías judiciales y el alcance del poder ejecutivo en materia migratoria.