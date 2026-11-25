Una hembra de guacamayo de Spix, conocida en Brasil como ararinha-azul, nació el 18 de octubre en el zoológico de São Paulo.

Su llegada fue presentada el 24 de noviembre por las autoridades ambientales y constituye el primer nacimiento de esta especie registrado en un zoológico brasileño.

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La cría fue bautizada Hope, palabra inglesa que significa “esperanza”, por el futuro que representa para una población al borde de la desaparición.

La especie, cuyo nombre científico es Cyanopsitta spixii, está clasificada como extinta en estado silvestre. Esto significa que no existen poblaciones conocidas en su hábitat natural y que su supervivencia depende de ejemplares bajo cuidado humano.

Según el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), hay alrededor de 330 individuos en el mundo. Con Hope, el grupo del zoológico de São Paulo llegó a 28 aves.

El nacimiento requirió vigilancia especializada. El huevo fue sometido a incubación artificial y, al llegar la eclosión, el polluelo tuvo dificultades porque estaba mal ubicado dentro de la cáscara.

Cría de guacamayo de Spix, especie en peligro crítico de extinción y primer ejemplar de su tipo nacido en cautiverio en el zoológico de São Paulo, Brasil. Foto: AP Photo/Andre Penner

El equipo intervino para ayudarlo a salir. Según el ICMBio, nació con 12,4 gramos y desde entonces recibe alimentación asistida y permanece bajo observación.

La bióloga Fernanda Guida, responsable del área de aves del zoológico, destacó que el resultado es fruto de un trabajo prolongado.

En declaraciones difundidas por el organismo ambiental, explicó que el equipo estudia el comportamiento de los animales y sus necesidades para ofrecer condiciones adecuadas de reproducción. También señaló que el nacimiento es una conquista colectiva y un incentivo para continuar el programa.

La iniciativa forma parte de una estrategia nacional coordinada por el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de Brasil, a través del ICMBio.

El objetivo no es únicamente aumentar los ejemplares en cautiverio: las autoridades buscan recuperar una población amplia y diversa para hacer posible, en el futuro, su regreso a la naturaleza.

El desafío es considerable. La reducción de la población ha limitado la diversidad genética y dificulta seleccionar parejas reproductoras compatibles.

Además, la destrucción del hábitat y la captura ilegal para el comercio de mascotas contribuyeron durante décadas al declive de la especie. Su territorio de origen se encuentra en la región de Caatinga, en Bahía.

Cría de guacamayo de Spix. Foto: AP Photo/Andre Penner

La ararinha-azul alcanzó reconocimiento internacional por inspirar a Blu, personaje principal de la película animada Río. Sin embargo, la historia real está lejos de resolverse.

El nacimiento de Hope no significa que la especie haya dejado de estar amenazada ni que su liberación sea inmediata.

Antes será necesario fortalecer la población, mantener controles sanitarios y preparar las condiciones para una reintroducción segura.

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Por ahora, la pequeña ave representa un avance en una tarea que exige investigación, cooperación institucional y protección de los ecosistemas. Brasil celebra este nacimiento, pero la recuperación del guacamayo dependerá de que ese esfuerzo continúe más allá del zoológico.