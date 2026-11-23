Una fuerte temporada de fenómenos meteorológicos extremos golpea el sur de Brasil, donde una sucesión de tornados y tormentas severas ha provocado daños materiales, personas heridas y evacuaciones en diferentes municipios.

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La situación volvió a agravarse durante noviembre, especialmente en los estados de Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul.

Entre los episodios más recientes se encuentra una violenta tormenta que azotó el municipio de Tupanciretã, en Rio Grande do Sul.

El fenómeno dejó al menos cinco personas fallecidas y más de 250 heridas, según el balance divulgado por las autoridades estatales.

Esta imagen, facilitada por el Departamento de Defensa Civil de Rio Grande do Sul, muestra los daños causados ​​por fuertes vientos en Tupancireta, en el estado de Rio Grande do Sul, Brasil, el 20 de noviembre de 2026. Foto: AFP

La localidad sufrió importantes daños en su infraestructura. De acuerdo con los reportes de la Defensa Civil, cerca de 8.000 viviendas resultaron afectadas, mientras que escuelas, instalaciones industriales y el hospital municipal también registraron daños.

Además, miles de postes de electricidad cayeron, ocasionando interrupciones en el suministro de energía y agua potable.

El Instituto Nacional de Meteorología de Brasil (INMET) registró ráfagas de viento de hasta 114 kilómetros por hora durante el episodio.

Las autoridades clasificaron el sistema como una supercélula, un tipo de tormenta particularmente intenso que puede favorecer la formación de tornados. Sin embargo, no se había confirmado oficialmente que este último fenómeno hubiera ocurrido en Tupanciretã.

La emergencia se suma a una serie de tornados registrados durante las primeras semanas de noviembre. Según la Agencia Brasil, el 4 de noviembre la Defensa Civil confirmó fenómenos de este tipo en Chapecó y Xanxerê, en Santa Catarina.

También se identificaron otros episodios en Rio Grande do Sul, mientras que posteriormente fueron confirmados nuevos tornados en Santo Augusto y Palmeira das Missões.

Un informe citado por CNN Brasil , elaborado por el proyecto de investigación Prevots, contabilizó 524 tornados en el territorio brasileño entre 2018 y 2026. De ese total, 227 ocurrieron en la región sur, considerada una de las zonas con mayor concentración de estos fenómenos.

Un motociclista pasa junto a un edificio industrial dañado por una tormenta en Tupanciretã, en el estado de Rio Grande do Sul, Brasil, el 21 de noviembre de 2026, tras el paso de una tormenta por la región Foto: AFP

La investigación señala que las condiciones atmosféricas de esta parte del continente favorecen la formación de tormentas severas.

La combinación de masas de aire con diferentes características de temperatura y humedad puede generar sistemas capaces de producir fuertes vientos, granizo y tornados.

Ante este escenario, los organismos de emergencia mantienen el monitoreo de las condiciones meteorológicas y trabajan en la atención de las comunidades afectadas.

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Las autoridades también insisten en la importancia de seguir los comunicados oficiales, debido a que las condiciones de inestabilidad pueden generar nuevos episodios de tiempo severo en el sur brasileño.