Nvidia restituyó a Jensen Huang como director ejecutivo menos de dos semanas después de su sorprendente renuncia en medio de un escándalo sexual que involucraba a una presunta espía china, lo cual provocó que las acciones del gigante fabricante de chips se dispararan casi un 27 % en las operaciones previas a la apertura del mercado.

Nvidia frena venta de chips de IA a China por caso de espionaje y tras renuncia de Jensen Huang

Tras recibir información de altos funcionarios del Gobierno estadounidense, el Consejo de Administración de la empresa votó por unanimidad a favor del regreso de Huang como presidente, director ejecutivo y miembro del Consejo de Administración, lo que convenció a los consejeros de que su regreso no suponía ningún riesgo para la seguridad nacional.

La decisión llega después de que Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, instara a la Junta a reintegrar a Huang a su trabajo como CEO.

Jensen Huang, cofundador de Nvidia. Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

La reacción del mandatario no se hizo esperar. Trump cree que la restitución de Huang como director ejecutivo de Nvidia es una “decisión correcta”.

“La Junta Directiva de Nvidia ha tomado la decisión correcta y adecuada de devolver a Jensen Huang al puesto de director ejecutivo (CEO). El país necesita el liderazgo de Jensen al frente de Nvidia para garantizar el éxito y la prosperidad, no solo de la empresa, sino también de la economía estadounidense”, dijo Trump.

El Consejo de Administración de Nvidia votó por unanimidad devolver a Huang los cargos de presidente, director ejecutivo y miembro del consejo, con efecto inmediato, tras una serie de reuniones que dejaron a los consejeros satisfechos con su “franqueza y capacidad de liderazgo”, indicó la empresa en un comunicado.

“The NVIDIA Board of Directors has made the correct and proper decision to return Jensen Huang to the position of CEO… Congratulations to Jensen, the NVIDIA Board, to the People of the United States — and, indeed, the World!” - President DONALD J. TRUMP https://t.co/bKAxuMr9aA — The White House (@WhiteHouse) November 23, 2026

“Me honra regresar a Nvidia y liderar una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo al comienzo de una nueva revolución industrial”, dijo Jensen Huang.

“Asumo esta responsabilidad con la mayor humildad y un compromiso renovado (…) Tengo muchas ganas de volver al trabajo”, aseguró.

Las acciones de Nvidia se dispararon en las operaciones previas a la apertura de Wall Street, impulsadas por el anuncio sorpresa del regreso de Jensen Huang como director general.

A pocos minutos de la apertura de la Bolsa de Nueva York, el título de Nvidia se disparaba un 30,43 % hasta los 163,73 dólares.

El CEO de Nvidia había sido destituido de su cargo. Foto: AFP

En las últimas semanas, el grupo había sido duramente castigado por la dimisión de Huang, vinculada a un escándalo que mezclaba también presunto espionaje y contrabando.