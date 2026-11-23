Gary Moshier, antiguo contratista del Departamento de Defensa de Estados Unidos y autor de They’re Here: UFOs and Their Occupants afirmó que los extraterrestres existirían y enviarían señales de superioridad tecnológica a las fuerzas militares. Sus declaraciones fueron recogidas por el diario británico Daily Mail este 23 de noviembre.

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Moshier aseguró que, tras doce años investigando avistamientos de objetos voladores no identificados, mutilaciones de ganado, supuestos secuestros y círculos en cultivos, concluyó que algunos episodios serían montajes de seres de otro planeta para intimidar a la humanidad.

Según su interpretación, los encuentros con pilotos de la Marina demostrarían que esos visitantes poseen capacidades superiores a las humanas.

El investigador se refirió al incidente del 14 de noviembre de 2004, frente a California, cuando pilotos del portaaviones USS Nimitz reportaron un objeto blanco similar a una cápsula.

El entonces comandante David Fravor relató ante el Congreso que observó el objeto durante un entrenamiento y describió movimientos que no pudo explicar.

Este lanzamiento sigue la dirección del presidente Donald J. Trump: iniciar el proceso de identificación y desclasificación de archivos gubernamentales. Foto: Departamento de guerra de los Estados Unidos

Moshier interpretó ese episodio como una provocación deliberada. A su juicio, los objetos se acercarían a los aviones, los seguirían y provocarían encuentros para advertir a los militares sobre su ventaja tecnológica.

Por otra parte, esa lectura es una opinión personal y no una conclusión oficial de la Marina ni una prueba de origen extraterrestre. El autor planteó otra hipótesis: una supuesta civilización estaría interesada en preservar la habitabilidad del planeta porque buscaría establecerse en la Tierra y repoblarla.

Para respaldar su teoría, mencionó relatos de estudiantes de Zimbabue que, en 1994, dijeron haber observado objetos plateados y figuras humanoides.

También relacionó supuestos mensajes telepáticos con advertencias sobre el deterioro ambiental. Moshier añadió que, según su interpretación, algunos fenómenos se habrían presentado cerca de instalaciones nucleares y zonas militares estratégicas.

No obstante, no presentó pruebas físicas de visitantes extraterrestres, de su presencia entre la población o de un plan para ocupar el planeta.

La entrevista no aporta registros nuevos ni análisis técnicos independientes: presenta la lectura personal de Moshier sobre episodios conocidos, algunos documentados por testimonios militares y otros basados en relatos civiles cuya interpretación sigue siendo discutida.

Una imagen infrarroja captó en septiembre de 2025 un objeto no identificado sobrevolando el oeste de Estados Unidos. Foto: DW

Además, la postura oficial estadounidense es más cautelosa. En marzo de 2024, la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO), adscrita al Departamento de Defensa, publicó una revisión histórica de investigaciones gubernamentales sobre fenómenos anómalos.

El documento indicó que no encontró evidencia verificable de que algún avistamiento correspondiera a actividad extraterrestre ni de que el Gobierno o empresas privadas tuvieran tecnología de ese origen.

El informe explicó que numerosos casos siguen sin resolverse por falta de datos suficientes, pero advirtió que un fenómeno no identificado no equivale a una nave alienígena.

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Por ahora, las afirmaciones de Moshier alimentan la discusión pública, aunque la supuesta presencia extraterrestre y sus intenciones continúan sin confirmación científica u oficial.