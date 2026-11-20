El entendimiento contempla que Londres adapte sus normas de seguridad alimentaria a las europeas, para reducir controles fronterizos, trámites y costos para los exportadores.

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También establece la conexión de los mercados de emisiones de carbono, una medida que busca proteger a sectores industriales británicos de gravámenes asociados a las importaciones contaminantes.

Asimismo se acordó un programa de movilidad juvenil que permitirá a ciudadanos británicos y europeos vivir, estudiar y trabajar temporalmente en el otro país.

La iniciativa contempla estancias de hasta tres años para jóvenes, aunque quedan asuntos por definir, entre ellos las condiciones de matrícula para estudiantes europeos en universidades británicas.

Un miembro del equipo de protocolo coloca la bandera del Reino Unido y la bandera de la UE durante los preparativos para la cumbre entre la UE y el Reino Unido en el edificio del Consejo Europeo, en Bruselas, el viernes 20 de noviembre de 2026. (Foto AP/Virginia Mayo) Foto: AP Photo/Virginia Mayo

El Gobierno presentó el paquete como una oportunidad para impulsar el crecimiento y aliviar las dificultades empresariales desde la salida del mercado único.

En una ficha informativa previa a la cumbre, calculó que el acuerdo alimentario podría aportar hasta 5.100 millones de libras anuales a la economía, mientras que la conexión de los mercados de carbono tendría un impacto potencial de 3.800 millones.

Sin embargo, el acercamiento no significa que el Reino Unido prepare su reincorporación inmediata. El Ejecutivo reiteró que en esta legislatura mantiene sus líneas rojas: no regresar a la Unión Europea, al mercado único ni a la unión aduanera, y tampoco restablecer la libre circulación de personas.

Aun así, el debate político cambió. Una encuesta de YouGov publicada el 18 de noviembre encontró que el 58 % de los británicos considera que fue un error abandonar la UE y el 63 % califica el Brexit como un fracaso.

Además, el 54 % considera aceptable celebrar un nuevo referendo sobre la reincorporación en los próximos cinco años, aunque la ciudadanía está dividida sobre si ese objetivo debe ser una prioridad gubernamental.

Las cifras reflejan el desgaste de una decisión que en el referendo de 2016 se impuso por un margen estrecho: 52 % frente a un 48 %.

Un miembro del equipo de protocolo coloca la bandera del Reino Unido y la bandera de la UE durante los preparativos para la cumbre entre la UE y el Reino Unido en el edificio del Consejo Europeo, en Bruselas, el viernes 20 de noviembre de 2026. (Foto AP/Virginia Mayo) Foto: AP Photo/Marius Burgelman

Desde entonces, las dificultades comerciales, la incertidumbre económica y los cambios geopolíticos han alimentado las críticas de quienes consideran que la separación no produjo los beneficios prometidos.

La posibilidad de regresar enfrenta obstáculos. Londres buscaría conservar la libra esterlina y mantener excepciones frente a algunas políticas europeas, mientras que Bruselas tendría que negociar las condiciones de una eventual adhesión. Por ahora, el acuerdo representa un acercamiento práctico, no una solicitud formal de ingreso.

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La cumbre marca un cambio bilateral. Diez años después del referendo, estrechar vínculos con Europa dejó de ser un asunto intocable y se convirtió en una opción que comienza a discutirse abiertamente en el Reino Unido.