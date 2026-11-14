La Unión Europea exige a Israel el fin de las barreras a la ayuda humanitaria en Gaza

La Unión Europea pidió este sábado a Israel que permita el acceso “inmediato” y “sin obstáculos” de las organizaciones de ayuda humanitaria a Gaza, después de las lluvias torrenciales que azotaron el territorio palestino.

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Desde el fin de semana pasado, miles de tiendas de desplazados se han inundado por las lluvias, que han causado la muerte de cinco personas, incluidos tres niños, según los servicios de emergencia palestinos.

“Instamos a Israel a permitir un acceso inmediato y sin obstáculos, así como una distribución sostenible de la ayuda humanitaria”, indicó la jefa de la diplomacia europea Kaja Kallas, en un comunicado.

También llama a “reabrir todos los puntos de paso” hacia el territorio.

Palestinos caminan por una calle bordeada de tiendas de campaña que dan cobijo a personas desplazadas en la ciudad de Gaza. Foto: AP Photo/Jehad Alshrafi

“Israel debe facilitar el trabajo de la ONU y de sus agencias, así como el de las organizaciones humanitarias, incluidas las ONG, y cumplir con todas sus obligaciones en virtud del derecho internacional”, insistió Kallas.

Para la UE, “las graves inundaciones y las condiciones invernales que azotan Gaza no hacen más que empeorar las condiciones de vida de una población ya al límite”, acentuando una crisis humanitaria ya “devastadora”.

Además, “el reciente ataque aéreo contra el hospital Naser es profundamente preocupante”, añadió Kallas.

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Ataques aéreos israelíes causaron 11 muertos el jueves en la Franja de Gaza, según los servicios de emergencia palestinos, de los cuales seis en este hospital bombardeado en Jan Yunis, en el sur del territorio.

El ejército israelí confirmó haber atacado el hospital. Dice haber apuntado a “un alto cargo de Hamás y a otros miembros de la rama armada del movimiento” islamista, a quienes acusa de haber utilizado el complejo hospitalario como “centro de mando”.

Por su parte, los ministros de Exteriores de 18 países árabes e islámicos, entre ellos Egipto, Qatar, Arabia Saudí, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Pakistán, condenaron “en los términos más enérgicos” el bombardeo israelí contra el complejo médico Nasser, en Jan Yunis, que causó víctimas entre pacientes y trabajadores sanitarios.

Palestinos inspeccionan un vehículo alcanzado por un ataque aéreo israelí en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza. Foto: AP Photo/Abdel Kareem Hana

Los firmantes consideran que el ataque vulnera la protección especial que el Derecho Internacional Humanitario (DIH) otorga a los centros médicos y al personal de salud.

En la mima línea, denunciaron que los bombardeos contra civiles palestinos, incluidas las tiendas de campaña y otros alojamientos de desplazados, al entender que ponen en peligro la tregua y los esfuerzos por recuperar la estabilidad de Gaza, además de contradecir el plan integral impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Los ministros alertaron que las restricciones a la entrada de alimentos y ayuda, materiales de refugio -como tiendas, caravanas y viviendas móviles- y suministros médicos agravan la emergencia ante la llegada del invierno, amenazando especialmente a niños y bebés, expuestos a temperaturas extremadamente bajas.

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En este contexto, se sumaron a las demandas de la UE y exigieron nuevamente a Israel que cumpla “de manera inmediata y completa” sus compromisos en virtud del acuerdo para el futuro de Gaza firmado en Sharm el Sheij (Egipto) y la resolución 2803 del Consejo de Seguridad (2025) para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza.

Los responsables diplomáticos subrayaron que las obligaciones de la primera fase del plan de paz deben ejecutarse sin nuevos retrasos ni condiciones políticas o de seguridad adicionales, con independencia de los avances en las siguientes etapas del acuerdo.

A este fin, instaron a Estados Unidos y al Consejo de Paz a intensificar sus esfuerzos para lograr que Israel levante todas las restricciones, antes de reiterar su disposición a trabajar con socios regionales e internacionales para consolidar el alto el fuego, desarrollar todas las fases del plan y aumentar la asistencia humanitaria destinada a aliviar el sufrimiento de la población palestina.

*Con información de AFP y Europa Press