SEMANA: En los últimos años, muchos han cuestionado el papel de Naciones Unidas en el mundo. ¿En qué siente que esté fallando este organismo?

Hadas Ester Meitzad: Vinimos a Colombia porque el país tiene asiento tanto en el Consejo de Seguridad de la ONU, como en el Consejo de Derechos Humanos. Y ante el trato injusto que estamos recibiendo de la ONU, es importante que nuestra voz sea escuchada. El 7 de octubre, en Israel vivimos la devastación y la barbarie. Tres años después, el Consejo de Seguridad aún no solo no ha designado a Hamás como una organización terrorista, sino que tampoco se ha logrado una condena conjunta. Y esto es muy revelador sobre cómo la agenda política se impone ante la moral básica. Un segundo punto de este maltrato es el caso de la UNRWA.

SEMANA: ¿Por qué?

H.M.: UNRWA es una agencia que debe ocuparse del bienestar de los refugiados palestinos, lo cual es un tema muy político. Pero más del 10 por ciento de los empleados de la UNRWA eran terroristas de Hamás que participaron el 7 de octubre. Israel compartió todas esas evidencias, y la posición de la ONU es restarle importancia y asegurar que se trata de “manzanas podridas”. Creo que esto es algo que solo puede ocurrir cuando se trata de Israel. Podría contar cuán perjudicial es esto para nosotros, pero también es muy perjudicial para la propia ONU. Porque la ONU se creó para mantener la paz y la seguridad. Pero nunca pudo condenar el peor ataque terrorista contra Israel en la historia moderna.

Hadas Meitzad, jefa de la División de Políticas y Relaciones Diplomáticas de Israel ante la ONU. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

SEMANA: ¿Pide Israel cambios específicos dentro de la ONU?

H.M.: Sí. Nosotros, quienes trabajamos ante Naciones Unidas, somos los defensores de la ONU dentro del sistema israelí. Ahora bien, también es importante decir que así como tenemos una relación muy complicada, también tenemos buena relación con muchas partes de la ONU. Trabajamos muy de cerca con la misión política de la ONU que está en Israel y con parte de la misión de mantenimiento de la paz. Pero creemos que la ONU debe enmendar sus caminos. Para nosotros, la ONU se obsesionó con Israel en muchas de sus plataformas y organizaciones. Esperamos que la ONU vuelva a ocuparse de lo que tiene que hacer.

SEMANA: La política exterior de Colombia ha cambiado radicalmente desde la llegada del presidente Abelardo De La Espriella. ¿Cómo ha sentido este giro en Naciones Unidas?

H.M.: Quiero decir que apreciamos mucho el trabajo del embajador Mauricio Gaona. Él habla muy fuerte y claro. Lo escuchamos hablar sobre la responsabilidad de Hamás por el 7 de octubre y por la situación general en Gaza. Hay una claridad moral cuando se trata de Irán y de cómo apoya a las diferentes organizaciones terroristas en todo el Oriente Medio. Esto es extremadamente importante para nosotros. Apreciamos el hecho de que Colombia, ya bajo su liderazgo, no haya participado en la reunión de Durban, que es la manifestación más infame de antisemitismo dentro de la ONU. Es una conferencia que se reunió en 2001 para combatir el racismo y se convirtió en un evento antisemita donde se entregaron copias de Mein Kampf, el programa de Hitler. Cada cinco años, la ONU hace una celebración de Durban y el hecho de que Colombia no se uniera a esta reunión de alto nivel, junto con casi la mitad de los países de la ONU, fue extremadamente importante. Esperamos ver que la relación se vuelva aún más estrecha y creemos que podemos trabajar juntos en muchos temas.

Hadas Meitzad, jefa de la División de Políticas y Relaciones Diplomáticas de Israel ante la ONU y Yinam Cohen, jefe del Buró para América Latina y el Caribe en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

SEMANA: ¿Cómo está trabajando Israel con la ONU hoy a pesar de todos los desafíos que usted ha narrado?

H.M.: Como lo dije anteriormente, tenemos una buena cooperación en algunos frentes, pero no guardamos silencio cuando creemos que estamos siendo maltratados. Por ejemplo, las ayudas para la Franja de Gaza han sido utilizadas por Hamás para asesinar a israelíes. Con la ONU también tenemos una misión de mantenimiento de la paz en el Líbano. Uno de los temas de los que nos dimos cuenta tras el 7 de octubre es lo complicado que es tratar los crímenes con violencia sexual. Los equipos de primera respuesta llegan a la escena de un ataque terrorista y actúan diferente cuando se trata de un delito sexual. Y, lamentablemente, lo aprendimos por las malas. Entendimos que el 7 de octubre no fue solo un ataque terrorista, sino que también hubo un uso deliberado de violencia sexual para humillar, deshumanizar y generar sufrimiento. Entonces, trabajamos con la UNODC para crear una guía en este frente. Creemos que en la ONU hay mucho por arreglar.