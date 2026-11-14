“Vemos un cambio tremendo”: Yinam Cohen habla a SEMANA todo sobre la perspectiva internacional desde Israel

SEMANA: Después del 7 de octubre, algunos países de América Latina, Colombia incluida, tuvieron una muy mala relación con Israel. Hoy el continente tiene nuevos gobiernos. ¿Qué ha cambiado eso?

Yinam Cohen: Sí, hemos visto un cambio tremendo en los últimos años en América Latina con respecto a Israel, con muchos gobiernos que llegan al poder con el entendimiento de que defender los valores de libertad, democracia, seguridad y estabilidad es algo de alta prioridad, y creo que muchos de ellos encuentran tanto en los Estados Unidos como en Israel socios muy cercanos. Tenemos alianzas muy fuertes. No solo hemos visto cambios en Colombia, sino también en Chile, Honduras, Bolivia y, hasta cierto punto, Costa Rica. Y tenemos ya grandes relaciones con el presidente Milei en Argentina, con Paraguay, Ecuador y otros. Lo que estamos tratando no es solo mejorar nuestras relaciones bilaterales con cada país, sino también trabajar en una escala mayor para ver cómo podemos beneficiarnos mutuamente.

SEMANA: ¿Cómo se está haciendo este trabajo?

Y.C.: Un ejemplo son los llamados Acuerdos de Isaac, que se están promoviendo ahora y que deberían traer a la mesa a los países latinoamericanos e Israel. Todo con el apoyo de Estados Unidos.

Yinam Cohen en SEMANA. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

SEMANA: ¿Cuál es el significado para Israel de la apertura de la embajada de Colombia en Jerusalén?

Y.C.: Tuvimos el gran privilegio de recibir al ministro Omar Bula, quien estuvo acompañado por la embajadora Vivian Aisen en Jerusalén hace apenas unas semanas para la apertura de la embajada. Colombia fue el décimo país en abrir allí su sede diplomática y el cuarto latinoamericano en hacerlo. Colombia se unió a Paraguay, Guatemala y Honduras en tener una embajada en Jerusalén. El significado es muy claro: sabe, Jerusalén es la capital del Estado de Israel. Ha sido la capital del pueblo judío durante 2000 años. Mis abuelos llegaron de países árabes, de Yemen, de Irak, de Egipto; los abuelos de mis colegas llegaron de Europa, por ejemplo. Las comunidades judías de todo el mundo, ya fuera en el mundo árabe, Europa, los Estados Unidos o América Latina, siempre rezaron para volver a Sión, a Jerusalén. Así que esto es algo que se remonta a 2.000 años. Y para nosotros, saber que los colombianos, los estadounidenses o los guatemaltecos reconocen a Jerusalén como la capital genuina y verdadera de Israel, significa mucho.

SEMANA: ¿Se espera que más países de América Latina tomen esa decisión?

Y.C.: Sí. Estamos discutiendo con algunos países más de la región y otros países, fuera de América Latina, para trasladar sus embajadas a Jerusalén. Creo que en los próximos meses veremos a más países latinoamericanos anunciar ese traslado. No puedo revelar los nombres en este momento, pero espero que sea público muy pronto.

Yinam Cohen, jefe del Buró para América Latina y el Caribe en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

SEMANA: ¿Cómo podría el nuevo Gobierno de Israel cambiar la diplomacia israelí?

Y.C.: Al final del día, creo que todo gobierno en Israel quisiera lograr ciertas cosas. Y usted podría ver unos cuantos matices, pero lo que esperamos lograr en los próximos dos o tres años son tres cosas importantes. Primero, el desmantelamiento de Hamás en la Franja de Gaza y el desarrollo; y segundo, la reconstrucción de Gaza después de que Hamás sea desmantelado como organización terrorista. Esperamos ver una contención de la amenaza nuclear de Irán junto con la amenaza original de Irán a través de los grupos terroristas satélite como Hezbolá. Estos, por cierto, amenazan no solo a Oriente Medio, sino también a América Latina porque tienen una gran presencia aquí.

SEMANA: ¿Y cuál es la tercera?

Y.C.: La tercera es que esperamos que durante el próximo año podamos lograr la mejora de los Acuerdos de Abraham. Se trata de unos acuerdos de paz entre Israel y sus vecinos. Esperamos ver a Arabia Saudita unirse a los Acuerdos de Abraham. Y esperamos ver a más países musulmanes y árabes uniéndose también. Creemos que es posible. Este es nuestro trabajo: crear las condiciones para eso. Y esperamos que cualquier nuevo gobierno en Israel sea capaz de avanzar en estos tres grandes objetivos.