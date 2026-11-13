“No sé que hacer”: estudiante de aviación queda solo en el aire durante la cancelación de vuelos en EE. UU.

Un estudiante de piloto vivió momentos de alta tensión este viernes, 13 de noviembre, durante la suspensión de operaciones aéreas en Estados Unidos al quedar solo en el aire durante su séptimo vuelo de travesía en solitario.

Estados Unidos autoriza reanudar los vuelos comerciales tras horas de suspensión nacional

El joven estaba manejando una aeronave cerca de Fort Worth, Texas, y logró aterrizar a salvo en el aeropuerto de Hicks con la ayuda de la torre de control Fort Worth Meacham.

“Señora, soy piloto estudiante (...) no sé qué hacer”, explicó el piloto al recibir la advertencia de tráfico cercano y la indicación de cambiar a la frecuencia del aeródromo de destino.

El tenso momento quedó registrado en el audio de la frecuencia aeronáutica. Al establecer contacto a bordo de la aeronave 20 Alpha, la Torre de Meacham le notificó que existía una suspensión de vuelos a nivel nacional y le recomendó aterrizar su avión lo antes posible.

Ante la duda del estudiante sobre cómo proceder, la controladora le consultó de dónde venía y le aconsejó dirigirse a Hicks Airfield, un aeródromo situado a 24 kilómetros al noroeste de Fort Worth, según datos de FlightAware.

Tras confirmar que el aeropuerto de destino operaba con normalidad y que la medida respondía a una restricción general de vuelo, el joven informó que cambiaría a la frecuencia de información de tránsito (advisory frequency) de Hicks para completar el descenso sin contratiempos.

La confusión reinaba el viernes en los aeropuertos de todo Estados Unidos, después de que una paralización poco habitual de todos los vuelos del país dejara varados a cientos de miles de viajeros frustrados, sin que se vislumbre un fin para los retrasos.

La paralización nacional dejó a decenas de miles de pasajeros en tierra. Algunos fueron bajados de los aviones momentos antes de despegar por empleados de las aerolíneas que parecían igual de confundidos con la situación.

Es apenas la segunda vez que se emite una alerta así en el espacio aéreo de Estados Unidos desde los ataques del 11 de septiembre de 2001.

La Administración Federal de Aviación (FAA) “emitió una orden de suspensión nacional para todos los aeropuertos estadounidenses, tras un problema de comunicaciones que afectó a todos los Centros de Control de Tránsito Aéreo en Ruta”, informó la agencia.

En un mensaje posterior en X, la agencia describió el problema como “una interrupción temporal de las comunicaciones” y dijo que actuaba “por extrema precaución”.

*Con información de AFP