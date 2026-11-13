Hermano de “El Mencho”, acusado de narcotráfico, es condenado a 22 años de cárcel en EE.UU.

El capo narcotraficante mexicano Antonio Oseguera Cervantes, hermano del fallecido líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) “El Mencho”, fue sentenciado a 22 años y medio de prisión en Estados Unidos, informó este viernes, 13 de noviembre, el Departamento de Justicia.

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Oseguera Cervantes, de 67 años y conocido también como “Tony Montana”, se había declarado culpable en agosto pasado de “conspirar para distribuir cocaína y metanfetamina” y de “uso, porte y posesión de arma en apoyo de la conspiración de tráfico de drogas”.

Oriundo del estado de Michoacán, operó para los cárteles de su país durante más de dos décadas.

Oseguera fue detenido a finales de diciembre de 2022 y extraditado a Estados Unidos en febrero de 2025. Foto: X/@Eco1_LVM

Primero para el cártel del Milenio (entre 2002 y 2010, aproximadamente), y luego para su hermano, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, que cofundó el CJNG y lo convirtió en uno de los más poderosos y sangrientos de México.

“El Mencho” murió en un asalto a su refugio por parte del ejército mexicano en febrero de este año, un operativo que luego provocó disturbios en amplias regiones del país.

“Oseguera Cervantes fue mucho más que el hermano de ‘El Mencho’. Desempeñó un papel significativo en la construcción del CJNG, convirtiéndolo en una de las organizaciones terroristas extranjeras más violentas del mundo”, afirmó el comunicado del Departamento de Justicia.

Capo del narcotráfico Nemesio Oseguera "El Mencho" Foto: Foto: redes sociales

Oseguera fue detenido a finales de diciembre de 2022 y extraditado a Estados Unidos en febrero de 2025.

Entre sus principales funciones estaban coordinar la distribución de cocaína, proteger territorios y administrar recursos económicos procedentes del narcotráfico. Asimismo, colaboraba en la recaudación y el lavado de dinero de la organización.

Las autoridades estadounidenses señalaron que esta condena forma parte de los esfuerzos para combatir las redes criminales transnacionales y responsabilizar a sus principales integrantes.

La investigación estuvo a cargo de la Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA en Los Ángeles.

Asimismo, la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia colaboró en el traslado de Antonio Oseguera Cervantes desde México hacia Estados Unidos, realizado en febrero de 2025, conforme a la legislación mexicana de seguridad nacional.

Departamento de Justicia de Estados Unidos Foto: Istock

Por su parte, las autoridades estadounidenses expresaron su agradecimiento al Gobierno de México por su cooperación para facilitar la entrega del acusado y permitir que enfrentara el proceso judicial en territorio estadounidense.