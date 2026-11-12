Este jueves 12 de noviembre, el Consulado de Colombia en Nueva York emitió un comunicado oficial tras el desplome de un edificio en Brooklyn ocurrido el miércoles 11 de noviembre.

Emergencia en Nueva York por colapso de un edificio en Brooklyn: esto se sabe

En el documento, la entidad confirma que entre las víctimas mortales se encuentran tres ciudadanos colombianos: dos menores de edad y un adulto. Asimismo, reporta que una ciudadana colombiana resultó herida y se encuentra recibiendo atención médica.

Ante la tragedia, el cónsul general Camilo Louis y su equipo mantienen un seguimiento permanente de los hechos en estrecha comunicación con las autoridades locales.

Comunicado del Consulado de Colombia en Nueva York @CancilleriaCol https://t.co/vQaZLkewUJ — ConsuladoColNY (@ConsuladoColNY) November 12, 2026

Además, el consulado está en contacto directo con los familiares de los connacionales afectados para brindarles la asistencia y el acompañamiento necesarios.

Por otro lado, la misión diplomática expresó su profunda solidaridad y reiteró sus condolencias a los seres queridos de las víctimas.

Al menos ocho personas murieron y 19 resultaron heridas en el derrumbe del edificio.

Unos 250 bomberos y rescatistas fueron desplegados en el barrio de Flatbush, Brooklyn, donde el miércoles el edificio residencial de tres pisos, al lado de una obra en construcción.

El edificio, una construcción de 1930 con cuatro apartamentos y un local comercial en la planta baja, cayó sobre una obra de excavación vecina. Otro edificio adyacente también resultó afectado por el derrumbe, que dejó expuestas una escalera y varias habitaciones.

Edificio colapsado en Brooklyn, Nueva York. Foto: Redes sociales

Cuatro de los heridos estaban en estado crítico, según los bomberos, que movilizaron para las búsquedas equipos con perros, drones y helicópteros.

Según Ahmed Tigani, encargado del Departamento de Edificios de la Ciudad de Nueva York, en el momento del colapso había obreros excavando en la construcción adyacente.

Los promotores de esa obra tenían autorización para construir un edificio de tres plantas y buscaban obtener un permiso para nueve plantas.

Según documentos del departamento municipal de obras consultados por la AFP, en abril se había dictado una orden de paralización de las obras debido a condiciones de demolición potencialmente peligrosas.

Empleados del Departamento de Edificios de la ciudad de Nueva York y miembros del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) inspeccionan la azotea de un edificio contiguo a otro que se derrumbó el día anterior, en el distrito de Brooklyn Foto: AP Photo/Yuki Iwamura

Las autoridades de la ciudad impusieron una multa de 10.000 dólares a los promotores por saltarse la orden.

El Departamento de Edificios ha identificado cinco empresas relacionadas con la edificación, dijo el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, el jueves.

“Si hay alguna persona o empresa que opere en esta ciudad y sea responsable de lo ocurrido, le exigiremos todas las responsabilidades”, advirtió.