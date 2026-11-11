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Estados Unidos

Emergencia en Nueva York por colapso de un edificio en Brooklyn: esto se sabe

Equipos de rescate ya atienden la emergencia en Estados Unidos.

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Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

11 de noviembre de 2026 a las 5:10 p. m.
Edificio colapsado en Brooklyn, Nueva York.
Edificio colapsado en Brooklyn, Nueva York. Foto: Redes sociales

El Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York confirmó el colapso de un edificio en Brooklyn este miércoles en la tarde. La emergencia tiene a varias personas atrapadas entre los escombros, por lo que se desplegaron equipos de rescate.

CNN compartió el informe oficial del Departamento de Bomberos, en el que las autoridades detallan que el incidente ocurrió a las 4 de la tarde (hora local y hora Colombia), exactamente en Flatbush, un vecindario mayoritariamente residencial del sur de Brooklyn.

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